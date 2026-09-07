現在映画も公開中の『ちいかわ』より、「ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.」(248円)が8月31日より発売されています。

「キャラパキ」は、バンダイが販売する、パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓子シリーズ。今回レポートする「ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.」は、ちいかわやハチワレたちが討伐をするときに手にする「さすまた」がついたキャラパキです。公式では「さすまたでちいかわたちをパキっと抜き出そう!」とありますが、果たしてさすまたで上手く抜き出せるのか? 実際に購入してみました。

さすまたでキャラパキはパキれる?

今回発売された「ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.」は、マスカット味・イチゴミルク味を含む4味のチョコレートでちいかわたちの世界観を表現したキャラパキです。

さすまたの色はちいかわのピンクとハチワレの青の2種類で、1つに1個付属しています。チョコの形は全8種で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋とおなじみのキャラクターたち。

今回2つ購入して、ピンクと青のさすまたが。中身の見えない袋に入っているため選ぶことはできませんが、2種類が揃ってラッキー! 二股に分かれてトゲトゲが付いているさすまたは、ちいかわやハチワレが手にしているデザインそのままです。

キャラパキを開封すると、ラッコ先生とシーサー。難易度は明らかにされていないのでわかりませんが、耳や手の細かい部分が難しそう……。

まずはラッコ先生から。さすまたでパキっとしようとしたところ……

ギャーッッッ!!!

ラッコ先生のボディがバキッと……。そこじゃない! 難しい! キャラパキをうまく割る方法を調べたところ、冷凍庫でしっかり冷やした方がよいそう。続いてのシーサーは、まずしっかり冷やしました。

冷凍して再挑戦!

さすまたを横にして強く押し当て、割れやすいよう点線を着けてみたりしつつ、慎重に進めていきます。

ここまではいい感じ……しかし耳や足など細かい部分は細かく削っているうちに割れてしまいそう。丁寧に進めていましたが、最後は「なんとかなれーッ」の精神でパキッ!

さすまたの突起である程度割っていたからか、運が良かったからなのか、くりまんじゅうをきれいにパキっと抜くことができました。小さな耳もきれいに残っています。

そのままでもかわいい「ちいかわ」のキャラパキ。さすまたが付くことで、割る遊びも「労働」感が出てきて、さらに世界観を楽しむことができそうです。

(C) nagano