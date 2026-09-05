俳優の天海祐希が7日、都内で行われたBS朝日『天海祐希の美術ミステリー フェルメールと17世紀オランダ黄金時代の謎』(9月6日放送21:00～23:00)の会見に登壇。徳川家康から送られた朱印状を、オランダで目にした際のエピソードを明かした。

  • 天海祐希

    天海祐希

天海祐希がフェルメールを巡る謎を追うためにオランダへ

同番組は、天海がオランダに6日間滞在し、17世紀を代表する画家・フェルメールをめぐる謎を追うドキュメンタリー。

現地を巡る中で、フェルメールの世界を探る旅は思わぬ形で日本の歴史にもつながり、徳川家康の朱印状を目にすることになったという。天海は「徳川家康にたどり着いてしまってたんです! びっくりしました」と振り返り、朱印状について「17世紀のオランダの街に届いた徳川家康の朱印状を、私が今見られているんだということに、とても感動しました」としみじみ。「歴史で学んできた、日本にとって重要な歴史上の人物が、オランダに送った朱印状、ある種のお手紙を私が今ここで見せていただいているんだというとても不思議で感激する瞬間でした」と語った。

「絶対触らないでください」と念を押されるほど貴重な史料との対面で、天海は朱印状が収められていた“箱の向き”が気になったといい、「朱印状が入っていた塗りの箱なんですけれども、(担当者の方が)横に向けて出された」と回顧。その際に箱にあしらわれた家紋を見て、その向きに違和感を覚えたそう。そこで最後に担当者へ「この箱は縦長が正面ですね」と伝えたことを明かした。

天海は「横向きに出されたので、『これは縦が正しい位置だと思います』ということをお伝えさせていただいた」と説明し、「(横向きだと)家紋がなぜこの位置? と思ったんですけれども、縦だとちょうどいい感じになった」と笑顔。フェルメールを追うオランダ取材で遭遇した日本の歴史的資料をめぐる、思わぬエピソードを披露していた。

70歳俳優、30年前に大河ドラマ主演に大抜擢　忘れられない先輩俳優2名との思い出明かす
『それスノ』ラウール率いる「BUMPY」のダンス世界大会挑戦が高注目度　977日密着がコア層2位
“奔放な遊び人”が10歳年上の歯科医とその親友との“危険な三角関係”――松田元太主演『はだかんぼうたち』に加藤ローサ&大沢あかね出演
「楽にしてくれ」「いや、まだまだ生きるんだ」佐野史郎、多発性骨髄腫での闘病生活を語る
77歳俳優、24歳で立ち上げた劇団の解散を決断　看板女優の妻とは結婚25年
100歳を迎える最高齢の現役TVプロデューサー、母は花柳界で人気の芸者　
美川憲一との結婚も噂された元宝塚スター79歳、50代で指定難病の膠原病と診断
全員音大卒のボーカルグループ、メンバー脱退を経て現在は3人体制で活動
ドラえもん、六本木でサプライズ誕生日会　巨大バルーン＆“どら焼きケーキ”に大喜び
71歳俳優、5年前に多発性骨髄腫を公表　敗血症で生死の境をさまよった過去も
元宝塚男役トップスター61歳、芸能生活40周年で落語に挑戦　長年培ってきた経験が思わぬ弊害に
「だから売れなきゃダメなんだ」福山雅治、鳴かず飛ばずのデビュー当時に楽曲制作の取り組み方を大きく変えた出来事　
関連画像をもっと見る