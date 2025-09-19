BS朝日開局25周年記念 ウェルビーイングスペシャル『人は2000年前をどう生きたのか 天海祐希と古代ローマの謎を解く』(10月25日・11月1日 2週連続放送)の記者会見が19日に都内で行われ、天海祐希が登壇した。

天海祐希

同番組は、天海が世界遺産であるイタリア・ポンペイやローマの遺跡を巡り、初代皇帝アウグストゥスが築いた古代ローマの平和と繁栄の秘密に迫るドキュメンタリー番組。

今回、10年ぶりのドキュメンタリー番組出演となる天海。イタリア・ローマとポンペイに6日間にわたるロケを行なったそうで、「ポンペイは人生で一度は行ってみたい場所だったんです。なかなか自分では行くのは難しいじゃないですか? 私は出不精なので余計になんですけれども(笑)」と笑いを交えながら話す。

実際に憧れのポンペイを歩いた心境についても「なんとも不思議な気持ちになりました。今にもその時代の方たちが歩いて出てきそうな雰囲気のある街でした」と振り返った。

また、撮影ではかなりの距離を歩くなど苦労もあったそうで、「つぶさに私が(顔をしかめながら)こういう顔をしているのが記録されていると思います(笑)。すごくまぶしかったんです! 態度が悪いわけじゃありません(笑)」と報道陣に語りかけ、笑いを誘っていた。