メトロ・ビジネスマネジメントは、プロサッカークラブ「京都サンガF.C.」(明治安田J1リーグ)のシルバースポンサーとなり、2026年7月1日よりサポートを開始した。同社は本スポンサーシップを通じて、京都サンガF.C.の挑戦を応援するとともに、スポーツを通じた地域社会の活性化や、健康的で豊かな街づくりに寄与していくとしている。

スポンサー契約締結の背景と目的

メトロ・ビジネスマネジメントは、地域の事業者や働く人々を支える事業を展開してきたが、今回、「スポーツを通して地域を元気にしたい」「挑戦し続ける情熱をともに分かち合いたい」という想いから、地元・京都を拠点に熱戦を繰り広げる京都サンガF.C.の理念に共感し、オフィシャルスポンサーとしての参画を決定した。一瞬の話題性にとどまらず、クラブ・サポーター・地域社会との信頼関係を積み上げ、持続可能な地域振興とエンゲージメント向上に貢献していくという。

今後の展望・取り組み

本パートナーシップを通じ、スタジアムでの応援活動をはじめ、スポーツ振興や地域貢献イベントへの協力を順次推進していく予定。また、自社で運営するメディアやSNS(noteなど)を活用し、スポーツが持つ力や現場の熱量を届ける発信も展開していく。

◎メトロ・ビジネスマネジメント 代表取締役 神農康雄氏のコメント

京都の街に大きな感動と活力を与え続けている京都サンガF.C.様を、オフィシャルスポンサーとして応援できることを大変光栄に思います。クラブの『熱く戦う姿』にパワーをいただきながら、私たちも地域社会に貢献できる企業として成長し、ファンやサポーターの皆様とともに京都を盛り上げてまいります。