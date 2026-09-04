ジュピターショップチャンネルは9月3日、タレントのファーストサマーウイカ氏が出演する新テレビCMを9月4日より放送開始すると発表した。また、CM「ダンス＆ソング篇」を9月3日に公開した。

新CMは「ものづくりトークで元気篇」「トークで気分がアガる篇」「ダンス＆ソング篇」の3篇で、ファーストサマーウイカ氏と、同社が運営するショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」の公式キャラクター「ココニシカ！」が出演する。放映エリアは関東・関西・中京エリア。8月27日に「ものづくりトークで元気篇」を先行公開しており、今回の「ダンス＆ソング篇」が続く形となる。

「ダンス＆ソング篇」では、ファーストサマーウイカ氏が歌うオリジナルソングにあわせ、ココニシカ！とともに軽快なダンスを披露する。「ココ、ココ、ココ、ココ、ココニシカ♪」というフレーズが印象的な楽曲と、パラパラ風の振り付けが見どころとされる。

特設Webページでは各種CM映像に加え、ファーストサマーウイカ氏がギターの弾き語りをするデジタル広告用CM、撮影の舞台裏を収めたメイキング映像、スペシャルインタビューも同時公開。

メイキング映像では、ダンスや歌、ギター演奏の様子のほか、ココニシカ！との撮影シーンやスタッフとの自然なやり取りを見ることができる。撮影現場は終始明るい雰囲気で、同氏が自らアイディアを出すなど、スタッフと積極的にコミュニケーションを取りながら撮影に臨んだという。

ファーストサマーウイカ氏は出演が決まった際の印象について「もともとショップチャンネルをよく見ていて、家族にも『またショップチャンネル見てたの？』と言われるくらいヘビーウォッチャーで」と紹介。撮影で大変だった点については「『ダンス＆ソング篇』で、アップテンポな曲に合わせて真顔でバキバキに踊るのが大変でした」と振り返った。また、高校生の発表会以来となるギター演奏を披露し、ココニシカ！とのセッションを楽しんだという。

ショップチャンネルは1996年11月にショッピング専門チャンネルとして開始。ケーブルテレビや衛星放送などを通じ、2026年3月時点で全国3,215万世帯で視聴可能となっている。