アリナミン製薬は、全国の20～60代の社会人男女500人を対象に実施した「入眠に関する意識調査」の結果を発表した。

調査によると、直近1週間で寝つきが悪かった日が「1日以上あった」と回答した人は59.0％だった。「3日以上あった」は28.0％、「5日以上あった」は12.6％、「毎日」は8.2％となり、寝つきの悪さを経験している人は少なくないことが分かった。

直近1週間で寝つきが悪かった日数

また、普段布団に入ってから眠るまでにかかる時間については、「30分以上」が28.2％、「1時間以上」が12.6％だった。

布団に入ってから眠るまでの時間

寝つきの悪さが翌日のコンディションに与える影響については、「非常に影響する」が20.0％、「影響する」が58.4％で、合計78.4％が影響を感じていると回答。具体的には「日中に強い眠気を感じた」が37.8％で最も多く、「身体がだるかった・疲れが取れなかった」が36.4％、「やる気が出なかった」が27.4％で続いた。

寝つきの悪さによる翌日の影響

平日の睡眠時間については、57.4％が「足りていない」「全く足りていない」と回答した。さらに、寝つくまでに時間がかかる人ほど、睡眠時間の不足感を抱えている割合が高い傾向もみられた。

平日の睡眠時間に対する不足感

自身が眠れていない原因としては、「ストレス」「運動不足」「SNS・動画視聴」「加齢」などが挙げられた。また、「眠れない理由は体内時計が乱れているからだと思う」と回答した割合は、60代を除くすべての年代で半数を超えた。

眠れない原因だと思うもの

一方、自身の睡眠で最も気にしていることを尋ねると、「睡眠の質が高いか」が28.0％で最多だった。続いて「睡眠時間が確保できているか」が15.0％、「起床時の目覚めが良いか」が13.6％、「入眠(寝つき)が良いか」が9.6％となった。

睡眠で最も気にしていること

アリナミン製薬は今回の結果について、多くの人が「寝つけないこと」と体内時計の関係を意識している点に注目。「睡眠の質」という漠然とした概念だけでなく、睡眠の入り口となる「入眠」にも目を向け、自身の睡眠状態や生活リズムを見直すことが重要だとしている。

調査は2026年8月3日から6日にかけてインターネットで実施され、全国の20～60代の社会人男女500人から回答を得た。