元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司(※崎はたつさき)氏が8月31日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司 プロ野球 やまやま話『告白します! 僕が痩せた理由』」に出演。激痩せした理由を明かした。

山崎武司

山崎武司が激痩せした理由

山本昌氏から「だいぶ痩せたよね。だいぶ(体重)減ったんじゃない?」と聞かれると、山崎氏は「らしくないでしょ?」と笑顔。さらに山本氏は「やっぱ横から見るとね、厚みが減った」と驚いた様子を見せた。

山崎氏は「体重は僕、120キロあったんですよ。現状は100キロを久々に切って、98キロぐらい」と告白。「実は現役やめてすぐ、ちょっと体の調子が悪かったんですよ」と明かした。

現役最後のシーズンについても「引退する最終年、ベンチに座ってたら、なんかクラっとするときあったんですよ。そうしたときに立って水飲んで、我に戻って」と回顧。引退後に病院を訪れたところ、医師から「ちょっと糖尿のけがあるね。気をつけてよ」と告げられたという。

その後、数年を経て再び受診すると、「やっぱり数値が悪い。ちょっと進んでるよ。これどうする?」と指摘されたものの、山崎氏は「いや、まあ大丈夫ですよ」と返答。ところが、最近になって診察を受けた際、「もうイカンよ。このままいくと、年を取ってきて合併症とかになったときに、取り返しがつかないよ」と言われ、ダイエットを決意したと語った。

具体的な取り組みとして、「まずは食事。夜の炭水化物をやめました。炭水化物やめて、時間があるときには、朝1時間以上歩く」「あと、100メートルダッシュするんですよ。それを4セット」と紹介。これに対して、山本氏からは「現役時代より走ってるじゃん」とツッコミが入った。

さらに山崎氏は「ゴルフは一切カート乗らない」「常に暇さえあれば体重計に乗る」と明かし、ダイエットのために運動や体重管理を意識していることを話していた。