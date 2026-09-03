2026.09.03 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 3 0 1 0 2 0 0 0 1 7 12 3
ヤクルト 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 8 0
  • 【阪 7-4 ヤ】
  • 試合終了
  • OUT

    9番 並木 秀尊 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 赤羽 由紘 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 6番 工藤 泰成

  • OUT

    6番 糸原 健斗 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    代打：木下 里都 に代わって 6番 糸原 健斗

  • OUT

    阪7-4ヤ

    5番 大山 悠輔 センターヒット 阪神得点！ 阪 7-4 ヤ ランナー：1、2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 2番 Ｊ・リランソ

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 丸山 翔大 に代わって 2番 石原 勇輝

  • OUT

    6番 内山 壮真 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 増田 珠 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 古賀 優大 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 並木 秀尊 に代わって 2番 丸山 翔大

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 並木 秀尊

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 6番 木下 里都

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー赤羽 由紘 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    9番 並木 秀尊 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：星 知弥 に代わって 9番 並木 秀尊

  • OUT

    阪6-4ヤ

    8番 赤羽 由紘 レフトヒット ヤクルト得点！ 阪 6-4 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 9番 髙寺 望夢

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 6番 及川 雅貴

  • OUT

    6番 前川 右京 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 9番 星 知弥

  • OUT

    6番 内山 壮真 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 Ｒ・ドリス

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 福島 圭音 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：伊藤 将司 に代わって 9番 福島 圭音

  • OUT

    8番 元山 飛優 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 9番 阪口 皓亮

  • OUT

    3番 古賀 優大 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    阪6-3ヤ

    サード 佐藤 輝明が悪送球 ヤクルト得点！ 阪 6-3 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    阪6-2ヤ

    2番 Ｄ・サンタナ サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    9番 山田 哲人 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    代打：松本 健吾 に代わって 9番 山田 哲人

  • OUT

    阪6-2ヤ

    8番 赤羽 由紘 センターツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 6-2 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    ファースト 大山 悠輔が後逸 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 ファーストエラー ランナー：2塁

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    阪6-1ヤ

    4番 佐藤 輝明 レフトホームラン 阪神得点！ 阪 6-1 ヤ

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 内山 壮真 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 伊藤 将司 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 元山 飛優 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 増居 翔太 に代わって 9番 松本 健吾

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 増居 翔太 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    阪4-1ヤ

    8番 赤羽 由紘 レフトホームラン ヤクルト得点！ 阪 4-1 ヤ

  • OUT

    6番 前川 右京 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    阪4-0ヤ

    4番 佐藤 輝明 右中間ホームラン 阪神得点！ 阪 4-0 ヤ

  • OUT

    3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト

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    2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 内山 壮真 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 伊藤 将司 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 ショートゴロ 1アウト

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    3番 古賀 優大 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 2アウト

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    1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト

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    7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト

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    阪3-0ヤ

    6番 前川 右京 ライト犠牲フライ 阪神得点！ 阪 3-0 ヤ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    阪2-0ヤ

    5番 大山 悠輔 ライトヒット 阪神得点！ 阪 2-0 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    阪1-0ヤ

    4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト

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