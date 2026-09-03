-
【阪 7-4 ヤ】
-
試合終了
-
OUT
9番 並木 秀尊 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
8番 赤羽 由紘 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 6番 工藤 泰成
-
OUT
6番 糸原 健斗 レフトフライ 3アウト
-
OUT
代打：木下 里都 に代わって 6番 糸原 健斗
-
OUT
阪7-4ヤ
5番 大山 悠輔 センターヒット 阪神得点！ 阪 7-4 ヤ ランナー：1、2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 2番 Ｊ・リランソ
-
OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 森下 翔太 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 丸山 翔大 に代わって 2番 石原 勇輝
-
OUT
6番 内山 壮真 サードゴロ 3アウト
-
OUT
サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
5番 増田 珠 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト
-
OUT
3番 古賀 優大 センターフライ 1アウト
-
OUT
9番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
8番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 並木 秀尊 に代わって 2番 丸山 翔大
-
OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 並木 秀尊
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 6番 木下 里都
-
OUT
1番 長岡 秀樹 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1塁ランナー赤羽 由紘 盗塁失敗 2アウト
-
OUT
9番 並木 秀尊 空振り三振 1アウト
-
OUT
代打：星 知弥 に代わって 9番 並木 秀尊
-
OUT
阪6-4ヤ
8番 赤羽 由紘 レフトヒット ヤクルト得点！ 阪 6-4 ヤ ランナー：1塁
-
OUT
7番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 9番 髙寺 望夢
-
OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 6番 及川 雅貴
-
OUT
6番 前川 右京 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 9番 星 知弥
-
OUT
6番 内山 壮真 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
5番 増田 珠 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 福島 圭音 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
代打：伊藤 将司 に代わって 9番 福島 圭音
-
OUT
8番 元山 飛優 ショートフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 9番 阪口 皓亮
-
OUT
3番 古賀 優大 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
阪6-3ヤ
サード 佐藤 輝明が悪送球 ヤクルト得点！ 阪 6-3 ヤ ランナー：1塁
-
OUT
阪6-2ヤ
2番 Ｄ・サンタナ サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
9番 山田 哲人 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
代打：松本 健吾 に代わって 9番 山田 哲人
-
OUT
阪6-2ヤ
8番 赤羽 由紘 センターツーベースヒット ヤクルト得点！ 阪 6-2 ヤ ランナー：2塁
-
OUT
ファースト 大山 悠輔が後逸 ランナー：2塁
-
OUT
7番 岩田 幸宏 ファーストエラー ランナー：2塁
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
6番 前川 右京 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
阪6-1ヤ
4番 佐藤 輝明 レフトホームラン 阪神得点！ 阪 6-1 ヤ
-
OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 1アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 内山 壮真 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
9番 伊藤 将司 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 元山 飛優 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 ライトフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 増居 翔太 に代わって 9番 松本 健吾
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 3アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
9番 増居 翔太 見逃し三振 1アウト
-
OUT
阪4-1ヤ
8番 赤羽 由紘 レフトホームラン ヤクルト得点！ 阪 4-1 ヤ
-
OUT
6番 前川 右京 サードファウルフライ 3アウト
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
阪4-0ヤ
4番 佐藤 輝明 右中間ホームラン 阪神得点！ 阪 4-0 ヤ
-
OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
7番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
6番 内山 壮真 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
5番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 伊藤 将司 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
8番 元山 飛優 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 古賀 優大 セカンドライナー 3アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 2アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
阪3-0ヤ
6番 前川 右京 ライト犠牲フライ 阪神得点！ 阪 3-0 ヤ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
阪2-0ヤ
5番 大山 悠輔 ライトヒット 阪神得点！ 阪 2-0 ヤ ランナー：1、3塁
-
OUT
阪1-0ヤ
4番 佐藤 輝明 ライトヒット 阪神得点！ 阪 1-0 ヤ ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.