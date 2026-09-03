元プロ野球選手の桧山進次郎氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「東洋大学出身コンビが登場! 『すごく壁がある...』お二人が明かす大学野球のリアルとは?」に出演。荒木雅博氏の守備を絶賛した。
桧山進次郎氏が絶賛する荒木雅博氏の守備力
現役時代に一緒にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、守備力を重視してメンバーを選んだという桧山氏。二塁手には、中日で活躍した荒木氏を選出した。
荒木氏について、桧山氏は「彼の守備力はちょっと半端じゃなかったなっていう」と絶賛。
プロの選手はみんな守備がうまいなかで、荒木氏はどれほどすごかったのかと聞かれると、桧山氏は「今の野球選手すごくレベル上がってますよ。めちゃくちゃ上がってます」と前置きしつつ、「守備力っていう部分では、今のプロ野球界、ちょっと落ちてるんじゃないかなっていうぐらい」と自身の印象を明かした。
そして、荒木氏らがプレーしていた時代について、「この辺りぐらいの時代はちょっとえげつないですね」と回想。また、荒木氏については「普通にカバーリングだってすごいから」といい、目立つプレーだけではなく「隠れたところまでしっかりなんか目が届くというか」と、細かな部分まで含めた守備力を評価していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。