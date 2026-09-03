元プロ野球選手の桧山進次郎氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「東洋大学出身コンビが登場! 『すごく壁がある...』お二人が明かす大学野球のリアルとは?」に出演。荒木雅博氏の守備を絶賛した。

桧山進次郎氏が絶賛する荒木雅博氏の守備力

現役時代に一緒にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、守備力を重視してメンバーを選んだという桧山氏。二塁手には、中日で活躍した荒木氏を選出した。

荒木氏について、桧山氏は「彼の守備力はちょっと半端じゃなかったなっていう」と絶賛。

プロの選手はみんな守備がうまいなかで、荒木氏はどれほどすごかったのかと聞かれると、桧山氏は「今の野球選手すごくレベル上がってますよ。めちゃくちゃ上がってます」と前置きしつつ、「守備力っていう部分では、今のプロ野球界、ちょっと落ちてるんじゃないかなっていうぐらい」と自身の印象を明かした。

そして、荒木氏らがプレーしていた時代について、「この辺りぐらいの時代はちょっとえげつないですね」と回想。また、荒木氏については「普通にカバーリングだってすごいから」といい、目立つプレーだけではなく「隠れたところまでしっかりなんか目が届くというか」と、細かな部分まで含めた守備力を評価していた。