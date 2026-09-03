阪神、ヤクルトに7-4で勝利

先発投手：阪神は伊藤将司が5回1失点の好投（4安打1奪三振）、ヤクルトの増居翔太は3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が3点を追加 3回表：阪神が1点を追加 3回裏：ヤクルトが1点を追加 注目選手：ヤクルトの赤羽由紘が1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、ヤクルトの岩田幸宏が2得点の活躍、阪神の佐藤輝明が2本塁打、4打点、3安打、3得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 120 69 50 1 .580 -
2 巨人 121 64 55 2 .538 5
3 DeNA 120 55 62 3 .470 13
4 ヤクルト 120 53 66 1 .445 16
5 広島 117 49 64 4 .434 17
6 中日 124 52 71 1 .423 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 120 73 44 3 .624 -
2 西武 122 69 50 3 .580 5
3 日本ハム 123 68 53 2 .562 7
4 オリックス 122 57 63 2 .475 17
5 ロッテ 116 53 60 3 .469 18
6 楽天 119 47 71 1 .398 26