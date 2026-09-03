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【広 5-2 中】
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試合終了
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OUT
1番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：上林 誠知 に代わって 1番 Ｍ・サノー
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OUT
9番 阿部 寿樹 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：森 博人 に代わって 9番 阿部 寿樹
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OUT
8番 石伊 雄太 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 名原 典彦 に代わって 3番 久保 修
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OUT
守備交代：レフト 辰見 鴻之介 に代わって 2番 名原 典彦
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 9番 森浦 大輔
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OUT
5番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 辰見 鴻之介 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 杉浦 稔大 に代わって 9番 森 博人
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OUT
6番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ファーストゴロ 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 9番 髙 太一
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OUT
2番 名原 典彦 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 Ｓ・ファビアン レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：栗林 良吏 に代わって 9番 Ｓ・ファビアン
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OUT
8番 勝田 成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 9番 杉浦 稔大
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 上林 誠知 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 高橋 周平 見逃し三振 1アウト
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OUT
代打：草加 勝 に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 6番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 2番 名原 典彦
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OUT
守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
7番 持丸 泰輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
広5-2中
6番 佐々木 泰 レフト犠牲フライ 広島得点！ 広 5-2 中 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 橋本 侑樹 に代わって 9番 草加 勝
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OUT
広4-2中
4番 坂倉 将吾 ショートツーベースヒット 広島得点！ 広 4-2 中 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 佐藤 啓介 サードフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 金丸 夢斗 に代わって 9番 橋本 侑樹
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OUT
7番 岡林 勇希 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 大盛 穂 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 栗林 良吏 キャッチャー送りバント 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 上林 誠知 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 金丸 夢斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
広3-2中
1番 大盛 穂 センターヒット 広島得点！ 広 3-2 中 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 栗林 良吏 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
広1-2中
6番 佐々木 泰 レフトツーベースヒット 広島得点！ 広 1-2 中 ランナー：2、3塁
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OUT
5番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 福永 裕基 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
広0-2中
5番 石川 昂弥 左中間ホームラン 中日得点！ 広 0-2 中
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 上林 誠知 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 金丸 夢斗 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 石伊 雄太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
9番 栗林 良吏 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 菊池 涼介 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
栗林 良吏 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー セカンドライナー 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 村松 開人 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 上林 誠知 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｅ・モンテロ ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 啓介 サードフライ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 センターフライ 1アウト
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