広島が中日に逆転勝利
広島は栗林良吏が7回2失点の好投（6安打10奪三振）、中日の金丸夢斗は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：中日が2点を追加 4回表：広島が3点を追加 7回表：広島が2点を追加 注目選手：中日の石川昂弥が1本塁打、2打点の活躍、広島の大盛穂が2打点の活躍、広島の佐々木泰が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|120
|69
|50
|1
|.580
|-
|2
|巨人
|121
|64
|55
|2
|.538
|5
|3
|DeNA
|120
|55
|62
|3
|.470
|13
|4
|ヤクルト
|120
|53
|66
|1
|.445
|16
|5
|広島
|117
|49
|64
|4
|.434
|17
|6
|中日
|124
|52
|71
|1
|.423
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|120
|73
|44
|3
|.624
|-
|2
|西武
|122
|69
|50
|3
|.580
|5
|3
|日本ハム
|123
|68
|53
|2
|.562
|7
|4
|オリックス
|122
|57
|63
|2
|.475
|17
|5
|ロッテ
|116
|53
|60
|3
|.469
|18
|6
|楽天
|119
|47
|71
|1
|.398
|26