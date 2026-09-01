メイプル超合金のカズレーザーが、YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【初舞台】芸人はやっぱりクソ?!＃373」に出演。過去に舞台に出演した際、稽古場で気になった“若手俳優のある行動”について語った。

カズレーザー

カズレーザーが舞台稽古で気になった“若手俳優のある行動”

この日の動画では、初めて舞台に出演した松陰寺太勇が、舞台の大変さについてトーク。過去に舞台出演経験があるというカズレーザーは「(練習に)全員来るじゃないですか、お芝居って。すごい稽古期間長いじゃないですか」と切り出し、「微妙にちょこちょこ仕事ある人が、ちょろっと来て帰ったりするんですよ」と、稽古への参加時間が短い演者もいたと振り返る。

さらにカズレーザーは、「でも、その人よりも芝居上手い人いっぱいいるんですよ」と話し、「なんかそいつがもっと練習しろよってすげえ思うんですよね」「ベテランの俳優さんとかすごい上手いんですよ。でも、若手の子なのかな? 分からないですけど、ちょろっと来て、この日は来ないとかいう人もいるんですよ」と率直な感想を回顧。松陰寺太勇(ぺこぱ)が「売れっ子なんじゃない?」と尋ねると、カズレーザーは「売れっ子っていうか、名前も覚えてないぐらいの人ですけど」と説明する。

この話を聞き、松陰寺が「だから多分、舞台やってる演技上手い下手と、その集客とかは関係ないんだろうね」と推察すると、カズレーザーも「そっか。そういうことなのか。そりゃそっか」とうなずいていた。