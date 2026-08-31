元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が26日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「『今でもちょっと気まずい…』“あの”バット叩き割り事件の真相を告白! 和田さんの知られざるホームラン秘話も!」に出演。現役時代、ベンチ裏で“大暴れ”した際に、長嶋茂雄さんからかけられた言葉を振り返った。
広島の捕手・西山秀二氏の言葉に激怒
現役時代のエピソードとして、大久保氏は三振した際にバットを叩き割った一件を紹介。その発端には、当時の広島の捕手・西山秀二氏とのやり取りがあったとのこと。
広島が大差でリードされていた試合でエンドランを仕掛けたことをめぐり、大久保氏は“暗黙のルール”を破ったとして怒りをあらわにした。その後の打席では、相手投手がフォークを連投。大久保氏が西山氏に怒りをぶつけたところ、「そんなこと言うならいきます(当てます)よ」と言われたという。これを受け、三振に終わった直後、怒りのあまりバットを叩き割ったのが一連の出来事だった。
さらにベンチ裏では、「でっかい灰皿あったの。それも放り投げて壊した。そうしたら長嶋監督が初めて『コラー! ブーちゃん! おい、どこだ!』って来た」と回顧。大久保氏は長嶋さんが「キレてる」と思ったというが、長嶋さんからは「いいぞ～! ブーちゃん、戦いなんだ!」とその姿勢を褒められたことを明かし、真中満氏が「本当ですか!?」と驚くと、大久保氏は「本当の話なんだって!」と強調していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。