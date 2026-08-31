元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が26日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「『今でもちょっと気まずい…』“あの”バット叩き割り事件の真相を告白! 和田さんの知られざるホームラン秘話も!」に出演。現役時代、ベンチ裏で“大暴れ”した際に、長嶋茂雄さんからかけられた言葉を振り返った。

広島の捕手・西山秀二氏の言葉に激怒

現役時代のエピソードとして、大久保氏は三振した際にバットを叩き割った一件を紹介。その発端には、当時の広島の捕手・西山秀二氏とのやり取りがあったとのこと。

広島が大差でリードされていた試合でエンドランを仕掛けたことをめぐり、大久保氏は“暗黙のルール”を破ったとして怒りをあらわにした。その後の打席では、相手投手がフォークを連投。大久保氏が西山氏に怒りをぶつけたところ、「そんなこと言うならいきます(当てます)よ」と言われたという。これを受け、三振に終わった直後、怒りのあまりバットを叩き割ったのが一連の出来事だった。

さらにベンチ裏では、「でっかい灰皿あったの。それも放り投げて壊した。そうしたら長嶋監督が初めて『コラー! ブーちゃん! おい、どこだ!』って来た」と回顧。大久保氏は長嶋さんが「キレてる」と思ったというが、長嶋さんからは「いいぞ～! ブーちゃん、戦いなんだ!」とその姿勢を褒められたことを明かし、真中満氏が「本当ですか!?」と驚くと、大久保氏は「本当の話なんだって!」と強調していた。