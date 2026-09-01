元プロ野球選手の桧山進次郎氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「東洋大学出身コンビが登場! 『すごく壁がある...』お二人が明かす大学野球のリアルとは?」に出演。阪神時代にチームメイトだった金本知憲氏が見せていた、チームのための打撃について振り返った。

桧山進次郎氏が振り返る金本知憲氏のチーム打撃

現役時代に一緒にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、清水隆行氏が3番打者として選出したのが金本氏だった。

清水氏は金本氏について、「もちろん打つんですけど、我慢してカウントを作ることもされるので」と説明。走者の盗塁を待つなど、チームのための打撃もしていたと振り返った。

すると、阪神で金本氏とチームメイトだった桧山氏も当時のエピソードを披露。赤星憲広氏が2番を務めていた頃などは、金本氏が走者の動きを待ちながら打席に立つことがあったと証言する。

さらに桧山氏は、無死二塁の場面についても言及。「金本ちゃん、打ってくれたらいいのに、わざとセカンドゴロ打ちにいったりするんですよ」と、走者を三塁へ進めるための打撃をしていたことを明かした。

当時、4番を任されることもあった桧山氏にとっては、金本氏自身に走者を返してほしいという思いもあったそうで、「僕、言いましたもん。『普通に打って返して』って」と本人に伝えたとのこと。

桧山氏が「もう打って返してくれるほうが楽だから」とこぼしつつも、「それをあえて。(狙ったら)ヒットの確率も低くなるから、だったら引っ張ってセカンドゴロにっていう」と説明すると、岡田圭右(ますだおかだ)は「チームプレー結構すんねやね」と感心していた。