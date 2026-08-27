ローソンは9月24日より、明治ミルクチョコレート柄の「エコバッグ&ポーチ」と「2層ポーチ&クリップ」を、全国の「ローソン」および「HMV&BOOKS online」にて発売する。

ローソン「明治ミルクチョコレート 100th Anniversary Book」 2層ポーチ&クリップ、エコバッグ&ポーチ

本商品は、「明治ミルクチョコレート」の誕生100周年を記念して企画・製作されたもの。おなじみのパッケージデザインを再現した明治ミルクチョコレート柄の「エコバッグ&ポーチ」と「2層ポーチ&クリップ」の2商品が発売される。

ローソン「明治ミルクチョコレート 100th Anniversary Book 2層ポーチ&クリップver.」(3,465円)

「明治ミルクチョコレート 100th Anniversary Book 2層ポーチ&クリップver.」は、明治ミルクチョコレートのパッケージデザインの2層ポーチと、キュートなチョコ形のクリップのセット。

2層ポーチは、ペンやメイクブラシが入るポケットが4つ、小物の収納に便利なクリアポケットが2つに、広いマチ付き。高さ8.5×幅18×マチ8.5cmという大きさで、充電器やハサミ、メイクパレット、ビューラーなど、さまざまなモノをたっぷり収納することができる。また、クリップ(縦1.5×横5.5cm)はチョコが2個付いたキュートなデザインで、髪留めとしてはもちろん、書類やメモをまとめるクリップとしても使用できる。価格は3,465円。

ローソン「明治ミルクチョコレート 100th Anniversary Book エコバッグ&ポーチver.」(3,289円)

「明治ミルクチョコレート 100th Anniversary Book エコバッグ&ポーチver.」は、明治ミルクチョコレート柄のおしゃれなエコバッグと、エコバッグを収納できるクリア素材のポーチのセット。

エコバッグは、A4サイズも入る大容量(高さ29.5×幅44×マチ15cm)で、肩がけできる長めの持ち手で、スーパーでの買い物、通勤・通学のサブバッグ、旅行、ジムなどさまざまなシーンで活躍する。そのエコバッグを収納することができるポーチ(高さ9×幅17cm)は、持ち運びに便利なボールチェーン付き。クリア素材なので、ほんのり透けておしゃれ&汚れを拭き取りやすいのもポイント。もちろん、ペンやガジェット、メガネを入れるなど、ポーチだけでも活用できるアイテムとなっている。価格は3,289円。

※画像はすべてイメージ。

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