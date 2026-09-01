【9月1日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年9月の新商品まとめ

    ローソン2026年9月の新商品まとめ

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これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「とろ～り月見つくね丼」(646円)

  • 「とろ～り月見つくね丼」(646円)

    「とろ～り月見つくね丼」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 587kcal
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとしたたまごと、ふんわり焼き上げた鶏つくねを存分に楽しめる「とろ〜り月見つくね丼」が登場です。甘辛いタレがご飯によく合い、食欲の秋にぴったりな食べ応えのある一品に仕上がっています。

「とろ～り月見つくねバーガー」(497円)

  • 「とろ～り月見つくねバーガー」(497円)

    「とろ～り月見つくねバーガー」(497円)

価格 : 497円
エネルギー : 460kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとしたたまごと、ふんわりジューシーな鶏つくねをバンズで挟んだ「とろ〜り月見つくねバーガー」が登場。つくねの旨みとまろやかなたまごが絶妙にマッチし、手軽にお月見気分を味わえる満足感たっぷりのバーガーです。

「とろ～り月見カレーパン」(235円)

  • 「とろ～り月見カレーパン」(235円)

    「とろ～り月見カレーパン」(235円)

価格 : 235円
エネルギー : 322kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なりますとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイスの効いたコクのあるカレーフィリングと、とろ〜り半熟風たまごの組み合わせを楽しむカレーパンが登場。サクサクのパン生地からあふれる、まろやかなたまごとカレーの絶妙な味わいを楽しめる一品になっています。

「とろ～り月見おにぎり(ベーコン・チーズ・マヨネーズ)」(297円)

  • 「とろ～り月見おにぎり(ベーコン・チーズ・マヨネーズ)」(297円)

    「とろ～り月見おにぎり(ベーコン・チーズ・マヨネーズ)」(297円)

価格 : 297円
エネルギー : 278kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとした目玉焼き風オムレツを贅沢に1枚トッピングしたおにぎりが登場です。ベーコンやチーズ、マヨネーズの組み合わせを、ピリッと黒胡椒がきいた醤油たれを混ぜ込んだごで味わうおにぎりになります。

「月見仕立てのメンチカツ」(168円)

  • 「月見仕立てのメンチカツ」(168円)

    「月見仕立てのメンチカツ」(168円)

価格 : 168円
エネルギー : 229kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サクサクの衣にお肉の旨みととろーり濃厚な卵黄ソースを包み込んだ「月見仕立てのメンチカツ」が登場。一口かじれば、ジューシーなメンチカツの味わいとまろやかな卵黄ソースが口いっぱいに広がる一品。おかずにもおやつにもぴったりなホットスナックです。

まとめ

9月1日発売の新商品は、「とろ～り月見つくね丼」や「とろ～り月見つくねバーガー」、「とろ～り月見カレーパン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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