【9月1日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「とろ～り月見つくね丼」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 587kcal

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとしたたまごと、ふんわり焼き上げた鶏つくねを存分に楽しめる「とろ〜り月見つくね丼」が登場です。甘辛いタレがご飯によく合い、食欲の秋にぴったりな食べ応えのある一品に仕上がっています。

「とろ～り月見つくねバーガー」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 460kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとしたたまごと、ふんわりジューシーな鶏つくねをバンズで挟んだ「とろ〜り月見つくねバーガー」が登場。つくねの旨みとまろやかなたまごが絶妙にマッチし、手軽にお月見気分を味わえる満足感たっぷりのバーガーです。

「とろ～り月見カレーパン」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 322kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なりますとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイスの効いたコクのあるカレーフィリングと、とろ〜り半熟風たまごの組み合わせを楽しむカレーパンが登場。サクサクのパン生地からあふれる、まろやかなたまごとカレーの絶妙な味わいを楽しめる一品になっています。

「とろ～り月見おにぎり(ベーコン・チーズ・マヨネーズ)」(297円)

価格 : 297円

エネルギー : 278kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

とろ〜りとした目玉焼き風オムレツを贅沢に1枚トッピングしたおにぎりが登場です。ベーコンやチーズ、マヨネーズの組み合わせを、ピリッと黒胡椒がきいた醤油たれを混ぜ込んだごで味わうおにぎりになります。

「月見仕立てのメンチカツ」(168円)

価格 : 168円

エネルギー : 229kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サクサクの衣にお肉の旨みととろーり濃厚な卵黄ソースを包み込んだ「月見仕立てのメンチカツ」が登場。一口かじれば、ジューシーなメンチカツの味わいとまろやかな卵黄ソースが口いっぱいに広がる一品。おかずにもおやつにもぴったりなホットスナックです。

まとめ

9月1日発売の新商品は、「とろ～り月見つくね丼」や「とろ～り月見つくねバーガー」、「とろ～り月見カレーパン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用