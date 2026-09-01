星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」は8月8日、オールデイダイニング 「CHOCHO(チョチョ)」をオープンした。

三日月形の美しい建築と緑に囲まれた開放的なテラス

同レストランは、2026年11月にグランドオープン予定のグアム初となる新エリア「ビーチクラブ」内の施設。ビーチやウォーターパーク、客室棟から水着のまま着替えずにアクセスできる抜群のロケーションが特徴で、新エリアに先駆けてオープンする。

CHOCHOとは、チャモロ語で「食べる」を意味し、グアムの食や文化を楽しんでほしいという願いが込められている。レストランのコンセプトは、時間を気にせずいつでも自由に食を味わえる「シームレス・オールデイダイニング」。ビーチやウォーターパークでのアクティビティ後、水着のまま着替えることなくシームレスに利用できる利便性を備え、心地よい海風が吹き抜けるテラス席では、彩り豊かなグアムの料理を提供する。

ビーチやウォーターパーク、客室棟とシームレスに繋ぐ食を嗜む拠点

同レストランは、美しい夕陽が広がるハガニア湾のビーチに隣接し、豊かな緑に囲まれたリゾートの中心に位置する。ビーチやウォーターパーク、客室棟とシームレスに繋がり、リゾート内で遊ぶ前後に気軽に立ち寄り食を楽しめる。朝の柔らかい日差しを浴びながらビーチ散歩をして朝食を味わい、ウォーターパークやビーチアクティビティでアクティブに過ごした後にはランチ、そしてハガニア湾の夜景を見ながら夜風を感じるディナーと、一日中ビーチで過ごす際、気ままに食事を楽しめる。

伝統的なチャモロ料理やスペイン料理を提供

一日の始まりを彩るシグネチャーメニューは、ライブキッチンで焼き上げる「ココナッツフレンチトースト」や「ココナッツパンケーキ」。南国らしいココナッツの甘い香りとモチモチ・ふわふわの食感を楽しめる。そのほか、和食や韓国料理、フィリピン料理などの多国籍料理や温かいスープ、お粥といった、朝の体に嬉しいメニューも味わえる。

朝の柔らかい光を浴びながらの朝食

ランチメニューは、伝統的なチャモロ風スペアリブや、フィッシュソテー、ハンバーグなどのメインメニューに、ライス、本日のスープ、サラダ、ドリンクが付いたランチセットを用意する。

ディナービュッフェでは、グアムの歴史と食文化をテーマにした料理が並ぶ。ライブキッチンでは、シェフが焼き上げる豪快なBBQチキンやミニッツステーキを提供。また、ビュッフェエリアには、グアムのお祝いごとに欠かせない伝統的なチャモロ料理、「ケラグエン(細かく刻んだチキンにレモンや玉ねぎ、唐辛子などで味付けした料理)」やアチョーテで色付けした「レッドライス」、トマト煮込みなど、ローカルフードから王道の肉料理まで多彩なメニューが揃う。

朝食の料金は大人$40、5～11歳$20、4歳以下は無料。昼食は大人$30、5～11歳$20、4歳以下は無料。夕食は大人$65、5～11歳$32、4歳以下は無料。いずれも10%のサービスチャージが加算される。

グアムの伝統とモダンが融合したデザイン

同レストランは、外観から内装、家具に至るまで、グアムの文化を五感で感じる洗練されたデザインが施されている。

屋根は、チャモロ語で「三日月」を意味する伝統的な首飾り「シナヒ」の形状から着想を得たデザイン。緩やかなカーブを描きながら水平に伸びるデザインが、歴史が残る自然豊かなハガニア湾の風景と美しく調和し、客室のバルコニーから見える景観をさらに引き立たせている。

伝統的なヤシの葉編みをモダンに表現した、遊び心あふれるダイニング。色や素材で砂浜をイメージした床と、美しい海を彷彿とさせるブルーの家具が、心地よい海辺の雰囲気を演出する。また、レストラン内にはビュッフェカウンターが弧を描くように点在し、まるで地元のお祭りで屋台をめぐるような感覚で、さまざまな料理を堪能できる。

海辺をイメージさせる遊び心ある空間

海と緑に包まれる、光あふれる心地よいテラス席

豊かな緑に囲まれたレストランのテラス席は、大きな屋根がある半屋外の空間。天井に施された格子状の天窓から温かい光が心地よく降り注ぎ、その先にはハガニア湾の美しい海が一面に広がる。心地よい潮風を感じながら、ゆったりとしたひとときを過ごせる。