俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「『成りあがり』がバイブル 横山剣と小沢仁志の矢沢永吉愛が止まらない! 横山剣が小沢に送ったBAD CITY主題歌『こわもて』の秘話も!」に出演。約40年ぶりに矢沢永吉のライブを観に行った際、客席で目にした光景について語った。

小沢仁志

小沢仁志、約40年ぶりに矢沢永吉のライブへ

この日の動画には、クレイジーケンバンドの横山剣がゲスト出演。ともに矢沢永吉の著書『成りあがり』を“バイブル”としてきた二人が、矢沢への思いを語り合った。

小沢は、矢沢が後楽園球場で初めてコンサートを行った際に観に行ったと回顧。当時について、「全国の暴走族が走りに来てて」と話し、会場には機動隊もいたと振り返ると、横山も「みんな特攻服みたいな感じですもんね」と応じた。

そして小沢は、それから約40年ぶりに矢沢のライブを観に行ったことを明かす。そこで目の前にいたのが年配の夫婦だったという。その夫婦は白いスーツ姿で、「あの時代にめっちゃヤンキーだったんだろうなっていう」印象なのだが、後ろや隣の観客への対応はとても丁寧だったそう。

その光景を振り返り、小沢は「時代が変わってみんな大人になってる!」としみじみ。さらに「ああいうのを見ると感動しますよ」と語ると、横山も「感動しますよね」と共感していた。

また横山は、矢沢について「お客さんのマナーとかも全部、なんかこうエデュケートした感じ」と話し、バラードでは座る、歌っている最中には“永ちゃんコール”をしないといった観客のスタイルについても語っていた。