元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が8月28日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「今でも抜けない職業病がある!? また、2000本安打を達成した和田さんによる『ヒット量産の極意』にも注目!」に出演。星野仙一さんから電話がかかってきた際の驚きのエピソードを披露した。

星野仙一さんから電話「見てたら分かるやろ。中継ぎや!」

大久保氏は“職業病”として、「一番は、僕は携帯電話です」と挙げ、首脳陣を務めていた当時、選手の入れ替えなどで頻繁に連絡を取る必要があったと説明する。

そして、「1、2軍の入れ替えをやるときに、2軍はデーゲームで終わってます。1軍は21時～22時に終わります。ミーティングや選手の夜間練習に付き合うと22時～23時ぐらいになります」と当時の状況を回想。そのうえで、「そのときにたとえば、1軍の電話があって『野手が1人熱出しちゃった』、2軍のバッティングコーチに『今誰がいるのよ』みたいな。常に連絡取らなきゃいけないっていうのがあった」と振り返った。

西武時代は、当時監督だった渡辺久信氏と「ナベちゃんどうしますか?」と話すようなフランクな関係だった一方、楽天で2軍監督を務めた頃には、1軍の指揮を星野仙一さんが執っていたのだが、大久保氏が「回転寿司にいた」ときに、星野さんから電話があったことを回顧。

「1軍の試合をiPadで観ながら、 お酒飲んじゃってるんですよ。(2軍は)終わってるから」「電話あったの試合中なんですよ。“星野監督”って出て、『え?』って思って」と思わぬ着信に驚いていると、星野さんから「ピッチャー誰がおるんや」と尋ねられ、「先発ですか? 中継ぎですか?」と返答すると、「観てたら分かるやろ。中継ぎや!」と言われたという。

この一件をきっかけに、「そこからいつでも電話かかってくるのかと思って。それから今でも携帯持ってないのは不安です」と語り、当時の着信音については“イップス”と表現。今なおトラウマとして残っていることを打ち明けていた。