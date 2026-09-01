高校時代、福山雅治のラジオを録音したカセットテープやCDを貸し借りしていた2人が、約30年後、そろって福山のライブへ――。8月29日に放送されたTOKYO FM『福山雅治 福のラジオ』(毎週土曜14:00～14:55)で、47歳の男性リスナーが、長年の友人と参加したライブの思い出を紹介。福山は「元気、勇気の源になれるっていうのは、本当にありがたい」と感謝した。

福山雅治

高校時代、福山雅治のラジオをカセットに録音

メールを寄せたのは、47歳の男性リスナー。福山が月曜深夜の『オールナイトニッポン』を担当していた時代からラジオを聴いていたが、番組へメッセージを送るのは、約30年で今回が初めてだった。

福山のラジオを聴き始めた当時、リスナーは高校1年生。学校で仲良くなった友人と、放送を録音したカセットテープや、福山のCDを貸し借りしていたという。

ラジオと音楽を通じて親しくなった2人の関係は、その後も続いた。それから約30年が経過し、47歳になった現在も、一緒にライブへ足を運んでいる。

30年来の友人と京セラドーム大阪へ

今回2人が参加したのは、京セラドーム大阪で開催された「NISSAY PRESENTS WE'RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至」最終公演だった。

ステージには、B'zの稲葉浩志もサプライズで登場。リスナーは、福山と稲葉の共演を「盆と正月が一緒に来たよう」「クリスティアーノ・ロナウドとメッシの2トップを見ているよう」と受け止めるほど興奮した。

一方、友人は終演後、「とても癒やされたし、明日からの活力にもなった」と感想を口にしたという。高校時代から福山のラジオや音楽を共有してきた2人にとって、今回も忘れられない思い出となった。

福山雅治「元気、勇気の源になれるのは幸せ」

2人が約30年にわたって親交を続け、現在も一緒にライブを楽しんでいることを知った福山は、「本当に光栄でございます。幸いでございます」と喜んだ。

さらに、友人が「明日からの活力になった」と話したことを受け、「元気、勇気の源になれるっていうのは、本当にありがたい、幸せなことですね」としみじみ。自らの音楽やライブが、リスナーの日々を支える力になっていることへ感謝を示した。

高校生だった2人が、カセットテープを通じて共有した福山のラジオ。それから約30年が過ぎても、音楽は変わらず2人のそばにあり、友情をつなぎ続けている。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミアム会員のみ)。