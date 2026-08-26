ファミリーマートは9月1日、10年ぶりとなる新ユニフォームや、新しい身だしなみ基準「ファミマコーデ」を全国約16,500店に導入する。

ファミリーマート新ユニフォーム

「いちばん働きたい」コンビニを目指す取り組み

小売・サービス業では、人口減少にともなう労働力不足が課題となっている。加えて、フリーランスやスキマバイトなど、ライフスタイルに合わせた働き方が広がっている。こうしたなか、職場に馴染めないことなどによる早期離職の増加や、短時間勤務やかけもちを希望するなどの働き方の多様化など、コンビニエンスストア業界は労働市場の構造的な変化に直面している。

同社は、店舗の価値を生み出す主役は「人」であると考え、創立45周年を迎える本年、「いちばんチャレンジ」のもと、「いちばん働きたいコンビニ」の実現を目指している。その一環として、人財の「募集」「採用」「育成」「定着」をひとつのつながった「店舗人財マネジメント」として捉え、以下の取り組みを実施する。

コンビニ業界初のTシャツタイプへ

10年ぶりとなるユニフォームの刷新にあたり、コンビニアパレルを牽引する強みを最大限に生かし、これまでのブルゾンタイプから、累計販売数700万枚を突破したコンビニエンスウェアの代表作「アウターTシャツ」をベースとしたTシャツタイプへと大きく進化する。「カジュアルな着こなしができるものがよい」というストアスタッフからの要望に加え、親しみやすさやカジュアルさをデザインに採り入れた。綿100%の生地は厚手で透けにくく、抗菌防臭加工でにおいが付きにくいことが特長。ファミリーマートカラーを大胆にあしらいつつ、「Staff」のフォントには品格のあるものを採用し、接客業としての品格を表現している。

半袖

長袖

新しい身だしなみ基準「ファミマコーデ」で個性を尊重

時代の変化や多様な価値観に対応し、スタッフ一人ひとりが自分らしく安心して働ける環境づくりの一環として、新たな身だしなみ基準「ファミマコーデ」を9月1日から導入する。

"「自由」は、「信頼」という土台の上に成り立つ"を体現するため、「清潔感・衛生管理」「安全性」「良好な接客」といったこれまでも大切にしてきた同社の基本的なマナーを土台に、スタッフの自主性や個性を尊重する"マイスタイル"の考え方を取り入れた新しい基準である。衛生面・安全面を確保しながら、髪色や服装の選択肢を広げることで、より自分らしく快適に働ける環境を実現する。

さらに、新ユニフォームと合わせて楽しめる、ストアスタッフだけが購入できる限定商品として、コンビニエンスウェアで最多のラインアップを展開する人気商品「ラインソックス」のストアスタッフ限定カラーを展開予定だ。「ファミマコーデ」による自由な着こなしの幅を広げる。

ストアスタッフ限定カラーのラインソックス

「お知らせバッジ」を全国で導入

スタッフの多様な特性(聞こえにくい等)を伝える「お知らせバッジ」を9月1日から導入する。一部店舗で導入している取り組みを、ミライロの監修により、当事者へのアンケート、障がい特性ごとの個別インタビューなどを経た意見を反映させた内容にブラッシュアップし、全国の取り組みとして運用開始する。

希望するスタッフがネームプレートに装着することで、来店客にあらかじめ特性を伝え、コミュニケーションの行き違いを防ぐとともに、心理的負担を軽減しながら安心して働ける環境づくりを目指す。

お知らせバッジ

採用・求人体制が大きく進化

スタッフ採用強化のため、新コンセプト「ファミマjoin」を掲げた。「joyful(楽しさ)」「originality(自分らしさ)」「inclusive(包摂)」「nexus(つながり・連鎖)」の4つのメッセージを込め、お店と人を温かくつなぎ、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりを推進していく。

これに伴い、9月1日11:00から、アルバイト・パート求人募集サイト「ファミJOB」をリニューアルする。現役スタッフによる新ユニフォームの着こなしやリアルなインタビュー記事を掲載し、求職者が「働く自分の姿」を具体的にイメージできるコンテンツを充実させていく。

さらに、店舗に行かずに面接できる「録画面接」や「WEB面接」を新たに導入するほか、加盟店向けには募集費用などを可視化できる「分析ダッシュボード(採用管理システム「HITO-Manager」から閲覧可)」の提供を開始した。応募者の利便性向上はもちろん、加盟店の効率的な採用活動とコスト管理まで強力に支援していく。

また、ファミJOB内では、全国の店舗で実際に働くストアスタッフから集めた"あるある"などをもとに、ストアスタッフのリアルストーリーを漫画化した「神ストアスタッフエピソード」を公開する。1話完結型を予定しており、順次発信していく。第1話は「ファミマ店員、迷子を救うの巻」、第2話は「ファミマ店員、特殊詐欺を防ぐの巻」。コンビニで働くことの価値や誇りを、働く人自身の言葉から伝えていく。

「ファミマではたらく?ウェルカムポイントキャンペーン」を実施

ストアスタッフ採用強化の一環として、9月12日から、応募および面接のインセンティブ施策「ファミマではたらく?ウェルカムポイントキャンペーン」を実施する。

本キャンペーンでは、ファミJOBから応募した求職者を対象に、応募後・面接後の2段階でファミペイギフトコードをプレゼントする。