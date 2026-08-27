旅行先で観光名所には行っても、地元のスーパーまで足を運ぶ人はそう多くないかもしれない。しかし、その土地ならではの生鮮食品や惣菜、郷土料理などが並ぶスーパーは、ローカル色豊かで地域の食文化を知ることができる"食のエンタメ空間"。そんな全国各地の個性あふれるスーパーがいっぱいの書籍『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版)から一部内容を抜粋して紹介したい。今回は、「スーパー玉出 恵美須店」。

スーパー玉出 恵美須店

大阪府大阪市浪速区恵美須西1-2-14

［24 時間(無休)］

スーパー玉出 恵美須店

ド派手のネオンが目印 "クセ強"惣菜の聖地

ド派手な看板とネオンサインで知られる『玉出』は、大阪市西成区玉出発祥のスーパー。なかでも通天閣近くの『恵美須店』は観光スポットとしても人気です。販売商品は各店舗の裁量で決められるため、恵美須店オリジナルも多数。なかでも1食235円でリッチ気分になれる「焼肉たれご飯」「天丼たれご飯」「うなぎたれご飯」は、玉出らしいユニークな激安商品。その3つをまとめた「たれご飯3兄弟」も人気です。

安売りの世界への入口にふさわしいド派手外観。

実はきちんと部門を表示のネオンサイン。

玉出で一番よく売れているのは、白飯!

ワテが「たれご飯3兄弟」でおまっ! 「焼肉たれご飯」「天丼たれご飯」「うなぎたれご飯」の魅力は安さとうまさ。

なんとスーパーなのに、オリジナルのゴルフボールを販売!?

おやつ三兄弟。ぼんち揚げ、ポールウインナー、梅焼き。