共用ジムやラウンジ、コンシェルジュなど、さまざまな設備やサービスが充実しているタワマン。日々の暮らしを便利にしてくれる一方、実際に住んでみて初めて気づく「こんなこともあるの!?」という場面もあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、宅配ボックスに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「宅配ボックスがあるのに再配達になったのはなぜ?」

仕事から帰宅し、宅配便が再配達になっていることに気づいた男性。「宅配ボックスがあるのに、なぜ?」と疑問に思います。

さて、宅配ボックスがあるにもかかわらず、荷物が再配達になってしまったのはなぜでしょうか？

① 宅配ボックスの暗証番号の設定が複雑すぎたから

② 宅配ボックスの場所が分かりづらかったから

③ 宅配ボックスがすべて使用中だったから

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✅宅配ボックスがあるのに「再配達」に……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマン暮らしの"盲点"

不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスは、タワマン暮らしでも便利な設備のひとつ。しかし、多くの世帯が暮らすタワマンでは、荷物が集中するタイミングもありそうです。 「宅配ボックスがあるから再配達にはならない」と思っていても、意外な落とし穴があるようです。

▶なお、今回の答えは③ 宅配ボックスがすべて使用中だったから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!