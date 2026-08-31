共用ジムやラウンジ、コンシェルジュなど、さまざまな設備やサービスが充実しているタワマン。日々の暮らしを便利にしてくれる一方、実際に住んでみて初めて気づく「こんなこともあるの!?」という場面もあるようです。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、宅配ボックスに関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「宅配ボックスがあるのに再配達になったのはなぜ?」
仕事から帰宅し、宅配便が再配達になっていることに気づいた男性。「宅配ボックスがあるのに、なぜ?」と疑問に思います。
さて、宅配ボックスがあるにもかかわらず、荷物が再配達になってしまったのはなぜでしょうか？
① 宅配ボックスの暗証番号の設定が複雑すぎたから
② 宅配ボックスの場所が分かりづらかったから
③ 宅配ボックスがすべて使用中だったから
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✅宅配ボックスがあるのに「再配達」に……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
タワマン暮らしの"盲点"
不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスは、タワマン暮らしでも便利な設備のひとつ。しかし、多くの世帯が暮らすタワマンでは、荷物が集中するタイミングもありそうです。 「宅配ボックスがあるから再配達にはならない」と思っていても、意外な落とし穴があるようです。
▶なお、今回の答えは③ 宅配ボックスがすべて使用中だったから でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!