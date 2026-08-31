ヤマハ発動機は8月31日より、特別展「RIDE VIETNAM.ベトナムの今を感じるイラスト展」を、静岡県の本社に併設された企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて開催する。

本展では、ベトナムで5月に開催されたコンテスト「PG-1 ART CONTEST」に寄せられた約300点の応募作品の中から、選抜された19点が展示される。

ASEAN各国で人気を集める小型レジャーバイク「PG-1」。その魅力を広く伝えようと、ベトナムで5月に開催されたのが「PG-1 ART CONTEST」。ベトナムの旧正月(テト)と旅を掛け合わせた「Tết Phiêu Du(旅するテト)」をテーマに作品を募ったところ、「PG-1」と過ごす日常や自由な移動の楽しさ、それぞれが思い描く旅のかたちが、個性豊かなイラストになって多くの若者から作品が寄せられた。

今回展示される作品からは、ベトナムの若者たちの瑞々しい感性が光る色彩と活気に満ちた「今のベトナムの暮らしや息づかい」を感じることができるという。

開催期間は8月31日～11月15日。会場は、静岡県磐田市のヤマハ発動機本社に併設された企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」。