酷暑の夏でも、子乗せ自転車は子育て世帯にとって欠かせない移動手段のひとつですよね。しかし、「自転車は走ると風が当たるから、子どもも涼しいはず」と思っていませんか? 実は、チャイルドシートに座る子どもは、保護者ほど走行風を感じられず、背中やお尻に熱がこもりやすいといいます。暑い日に子乗せ自転車を利用する際、保護者は何に注意すればよいのでしょうか。熱中症を防ぐための対策や見逃したくない症状について、医師に聞きました。

気温だけではない、熱中症の危険が高まる条件とは?

結論から言えば、子乗せ自転車での移動中にも、子どもが熱中症になるリスクは十分にあります。熱中症は「気温が高いから起こる」という単純なものではなく、気温だけでなく、湿度の高さ、日差しの強さ、アスファルトなど路面からの照り返し、風の弱さ、そして本人のその日の体調不良など、いくつもの要因が重なって起こる症状です。ですから、たとえ気温そのものはそれほど高くない日であっても、湿度が高く汗が蒸発しにくい日や、風がほとんどない日、直射日光が強い時間帯などでは、思っている以上に体に熱がたまりやすくなります。

とりわけ乳幼児は、体温を一定に保つための調節機能や、汗をかいて体を冷やす発汗の機能がまだ十分に発達していません。そのため、大人よりも周囲の温度や湿度の影響を強く受けやすく、短時間の移動であっても体の内側に熱がこもってしまうことがあります。しかも子どもは、「暑い」「喉が渇いた」「気分が悪い」といった不快な感覚を、自分の言葉で十分に訴えられないことが多いという特徴があります。まだ話せない年齢の子どもであればなおさらで、これも見過ごせない大きなリスクの一つです。

自転車に乗っているときの状況を具体的に想像してみると、運転している保護者は前方から吹きつける走行風をしっかりと感じられるのに対し、子どもは後ろのチャイルドシートに座ったまま、保護者ほど風の恩恵を受けられません。背中やお尻はシートに密着しているため、その部分は熱がこもりやすく、汗も乾きにくくなります。また、日差しを浴びる位置や角度も保護者とは異なりますし、地面に近い位置に座っているぶん、アスファルトや車道からの照り返しの影響も受けやすくなります。

ですから、「自分は風があたって涼しいから、子どもも大丈夫だろう」というように、保護者自身の体感温度だけで子どもの暑さを判断しないことが、とても大切です。特に、気温の高い日、湿度が高くて蒸し暑い日、前日までと比べて急に暑くなった日、そして日差しが強い時間帯には十分に注意してください。

時間帯としては、一般に日差しと気温が強まってくる昼前から午後にかけての時間帯にリスクが高まりますが、だからといって「午前中だから大丈夫」と言い切れるわけではありません。梅雨明けの直後や真夏日には、朝からすでに気温と湿度が高い日もあります。出発前には、その地域の暑さ指数（WBGT）と、環境省や気象庁が発表する熱中症警戒アラートを確認し、警戒レベルが高い日には、移動そのものを別の日に延期する、時間帯をずらす、あるいは自転車ではなく別の移動手段を利用するといった選択肢を検討することをおすすめします。

子乗せ自転車で熱中症リスクが高まる場面とは?

特に注意したいのは、炎天下での長時間の移動、信号待ちや渋滞などで停止する場面、そして屋外の駐輪場に停めて長時間直射日光を浴びたあとに乗せる場面です。

走行中は多少なりとも走行風があり、体の表面から熱を逃がすことができますが、いったん停止してしまうと、その風による放熱の効果はほとんど期待できなくなります。信号のたびに熱がこもり、青信号で走り出すたびにわずかに冷える、という繰り返しのなかで、体温が徐々に上がっていってしまうこともあります。

また、日なたに置いたままにしていたチャイルドシートの座面、ハーネスのバックル、金属の金具などは、想像以上に高温になっていることがあります。子どもをシートに乗せる前には、必ず大人が自分の手で触れてみて、火傷しそうな熱さになっていないかを確認してください。

前乗せタイプと後ろ乗せタイプについては、どちらか一方が一律に安全だとは言えません。前乗せは、保護者が子どもの表情や顔色をこまめに確認しやすいという利点がある一方で、日差しの当たり方や照り返しを受ける条件は、走行する道路の環境や時間帯によって変わってきます。後ろ乗せは、走行中に子どもの表情がほとんど見えないため、途中で眠ってしまったときや、不調があってもうまく訴えられない年齢の子どもの場合には、異変に気づくのが遅れてしまいがちです。ですから、目的地に到着してから初めて子どもの様子を確認するのではなく、移動の途中でも安全な場所に一度止まって、ときどき子どもの状態を確かめる意識を持つようにしましょう。

繰り返しになりますが、子どもは大人よりも暑さに弱く、自分から不調を訴えたり、水を飲むといった予防行動を自分でとったりできないことが多いだけに、周囲の大人による見守りが欠かせません。

レインカバーや日よけカバーは、直射日光を避けるという目的では役立つことがあります。ただし、カバーの通気口を閉め切ったまま使用していると、内部に熱や湿気がこもってしまい、かえって温度と湿度の高い環境を作り出してしまうおそれがあります。雨が降っていないのにレインカバーを密閉したままにしない、製品ごとの説明書に従って換気口を確保する、走行中や停止中にカバーの内側に手を入れて「暑い」「蒸れている」と感じたらすぐに使用をやめる、といった対応を心がけてください。

日よけは「暑さそのものを防いでくれる装備」ではなく、あくまで日差し対策の一つの手段だと考え、こまめな水分補給や、そもそも移動時間を短くするといった対策と必ず組み合わせて使いましょう。

走行中に保護者が気づきたい、子どもの熱中症のサイン

子どもの場合、熱中症の初期のサインとしては、顔がいつもより赤い、目つきがぼんやりしている、ぐったりして力が抜けている、機嫌が悪くていつまでも泣きやまない、呼びかけに対する反応が鈍い、異常なほど大量に汗をかいている、あるいは反対に、暑い環境なのにほとんど汗をかいていない、皮膚を触ると熱い、吐き気や嘔吐、頭痛、体のだるさを訴える、といった様子が挙げられます。

まだ幼い子どもは、「喉が渇いた」「気持ちが悪い」と言葉にできないため、顔色や汗のかき方、呼びかけたときの反応の仕方、そして「いつもの様子」と比べたときの微妙な違いを、大人がよく観察して感じとってあげる必要があります。

後ろ乗せで移動しているときは、信号待ちのたびに振り返って様子を確認するだけでなく、目的地までの距離がある程度長いときには、途中で日陰や屋内に一度止まって、子どもの顔色や汗のかき方、水分をきちんと飲める状態かどうかを、こまめに確認するようにしましょう。到着したあとも、「ただ眠いだけ」「移動で疲れただけ」と決めつけずに、まずヘルメットを外して頭に熱がこもっていないかを確かめ、顔色や表情、呼びかけに対する反応にいつもと違うところがないかをよく見てください。

熱中症の症状が疑われるときは、まずすぐに涼しい場所へ移動し、衣服のボタンやベルトをゆるめて風通しをよくし、体を冷やします。意識がはっきりしていて、自分の力で座って飲める状態のときに限り、水分と電解質を少量ずつゆっくりと補給してあげてください。

一方で、呼びかけへの反応がおかしい、名前を呼んでも反応がない、意識がない、けいれんを起こしている、自力で水分を飲むことができない、水を飲ませても繰り返し吐いてしまう、立たせてもまっすぐ歩けない、体温が明らかに高いのにぐったりしている、といった状態が見られる場合は、重症の熱中症になっている可能性があります。この段階では、無理に口から水分を飲ませようとせず、ただちに119番に通報して救急車を呼んでください。そして、救急車が到着するのを待つあいだも、首すじ、脇の下、足の付け根といった太い血管が通っている部分を、保冷剤や濡らしたタオルなどで冷やし続けるようにしてください。

子乗せ自転車での熱中症を防ぐポイント

まず出発する前に、その日の暑さ指数（WBGT）と熱中症警戒アラートの発表状況、そして子どもの当日の体調を、必ず確認するようにしましょう。発熱している、下痢や嘔吐がある、食欲がいつもより落ちている、前日あまり眠れていない、なんとなくいつもより元気がない、といった状態のときには、それだけで脱水や熱中症のリスクが普段より高まっています。そのようなときは、無理に自転車で出かけずに移動そのものを見送る、時間帯を涼しい時間へずらす、公共交通機関やタクシーなど別の移動手段を利用する、といった選択肢もぜひ検討してください。

自転車に乗せる前には、子どもに少量の水分をとらせておき、チャイルドシートの座面、ハーネスのベルト、バックルの金具などが直射日光で熱くなっていないかを、大人の手で触れて確認します。

服装は、汗をよく吸い、通気性のよい素材のものを基本にして、暑い日に厚着や重ね着をさせないようにしましょう。ヘルメットは頭を守るために必ず必要ですが、頭部に熱がこもりすぎないよう、目的地に到着したら早めに外して休ませてあげることも大切です。なお、乳児期の水分補給については、月齢や普段の授乳・離乳食の進み具合によって適切な量や種類が大きく異なります。自己判断で水や電解質飲料を多量に与えることは避け、心配なときはかかりつけの小児科医に相談するようにしてください。

走行中は、単純に距離の短さだけを重視するのではなく、日陰の多い道や、途中で休憩できる場所がある経路を選ぶことも大切です。長い距離を一気に移動しようとせず、途中で冷房の効いた施設に立ち寄る、公園の木陰や屋根のある場所で一休みするといった休憩ポイントを、あらかじめ計画に組み込んでおくと安心です。

子どもが眠っているときは一見おとなしくて安心に見えますが、実は熱中症の初期症状として意識がぼんやりしている場合もあるため、油断はできません。到着したあとには必ず一度起こして、呼びかけへの反応、顔色、汗の様子、体の熱さを確かめてください。暑さが厳しい日には、「自転車で行ける距離かどうか」ではなく、「子どもが安全に移動できる気象条件かどうか」で出発の可否を判断することが重要です。

基本となる考え方は、「暑い日には無理に自転車に乗らない」「乗るとしても移動時間を短くする」「移動の前後と途中で、こまめに子どもの様子を観察する」という三つです。

冷却グッズは有効? 使い方と注意点

チャイルドシート用の冷感シート、日よけ、クリップ式や充電式の送風ファンといった冷却グッズは、使い方を工夫すれば、走行中の子どもの不快感を多少やわらげる助けになります。ただし、注意しておきたいのは、こうしたグッズを使えば、気温や湿度が高い環境で熱中症を完全に防げるわけではない、という点です。

とりわけ日よけカバーやレインカバーは、直射日光を遮る効果は期待できても、換気が十分に確保されていないと、カバーの内側にかえって熱気や湿気がこもり、外気よりも高温多湿な空間を作り出してしまうことがあります。使用しているあいだも、走行中の信号待ちや休憩のときに、子どもの顔色や汗のかき方を確認し、「カバーの中が暑い」「蒸れている」と感じたら、すぐにカバーを開放するか、使用そのものをやめるようにしてください。

保冷剤や冷却シートを使うときには、いくつか気をつけたい点があります。凍った保冷剤を直接肌に当てないこと、同じ場所に長時間当て続けないこと、必ずタオルやハンカチなどで包んで使うこと、そして子どもが自分の力ではずせない状態のままにしないこと、などです。

子どもの皮膚は大人と比べて薄く、感覚も繊細なため、冷たすぎるものを長時間当てると、凍傷やかぶれといった皮膚のトラブルを起こす心配があります。また、首に巻いて使うタイプの冷却製品や、ヘルメットの内側に入れて使うパッド、クリップ式の送風ファンなども、窒息、髪の毛や指の巻き込み、ヘルメットのフィット不良といった別のリスクを招かないよう、製品ごとに定められた対象年齢と使用上の表示を必ず守って使ってください。

そして、実際に熱中症が疑われる症状が出てきたときには、冷却グッズを追加で使うことよりも、まず自転車をその場で安全に止めて、涼しい屋内、あるいは風通しのよい日陰にすぐ移動することが最優先です。

移動したら、衣服のボタンやベルトをゆるめて熱が逃げやすい状態にし、首すじ、脇の下、足の付け根といった太い血管が通っている部分を集中的に冷やします。意識がはっきりしていて自力で飲める子どもには、経口補水液などを少量ずつゆっくりと与えて構いませんが、呼びかけへの反応が鈍い、意識がはっきりしない、うまく飲み込めない、といった状態のときには、決して無理に口から飲ませようとせず、ただちに119番に通報してください。

つまり、冷却グッズはあくまでも補助的な対策の一つにすぎず、暑い環境のなかで長時間の移動を可能にしてくれる魔法の道具ではない、ということを、しっかり覚えておいていただきたいと思います。