「スリルがなかったら長生きできへんから」お笑いタレントの明石家さんまが、24日深夜に放送されたニッポン放送『明石家さんま オールニッポンお願い!リクエスト～やってもうた～!「私、地獄に落ちたわよ!」～』(18:00～)に出演し、自身の人生観を明かした。

明石家さんま

「どん底まで行くとなんか楽しくなるんです」

番組タイトルの「私、地獄に落ちたわよ!」にちなみ、さんまは「俺も若いときからよく、『地獄に落ちたらどうしよう』とか『天国行ったらどうしよう』とか、よう思っててんけども」と切り出した。続けて、「俺ね、地獄の方がええわってずっと思っていたんですよ」と告白。「なんかあった方が面白いって」と理由を語り、「スリルがなかったら長生きできへんから。まあ、地獄に落ちてるから死んでんねんけど」と笑いを誘った。

自身の生き方については、「俺はそういう考えでずっときてるんで、『ダメだったらダメでええよ』とか『ここでどう楽しく過ごそう』っていう方を考える人間なんです」と説明。苦境に立たされた際も、「どん底に行くやんか。“これからどうなる”っていう方を、いつもワクワクしながら迎えようとしてるんですよ」と前向きな姿勢を示した。

一例として「ギャンブルなんかでも、競馬で何十連敗とかしたときに、どん底まで行くとなんか楽しくなるんです」と告白し、「『さあ、これから俺どうなんねん。いや、待てよ。ここまで来たら、勝つぞ』っていう気持ちに切り替えられるのが、楽なんですね」と語った。

さらに「だから、おみくじなんかは大凶狙い」と考えを披露し、「『そこからや。後はええことばかりやぞ』っていうことだと思うんですよ。だから大吉なんかは、後は落ちる一方。てっぺんですからね」と持論を展開。そして「そういう考えで暮らしてきたから、ご存知のように生き様が楽」と振り返っていた。