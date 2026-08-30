「ここに住むわ」――。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が15日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』に出演。中学1年生から一人で生活していた当時、隣に住み、何かと気にかけてくれていた老夫婦が突然引っ越した出来事を語った。その背景として聞かされたのは、にわかには信じがたい話だった。

「警察とか呼んだらめちゃくちゃにするぞ」老夫婦から聞かされた事情

中学1年生から一人暮らしをしていたというすがちゃん。近所にはそんな状況を心配してくれる人たちがおり、隣に住んでいた老夫婦もその一組だった。深い付き合いがあったわけではないものの、「ハンバーグ作りすぎちゃったからどうぞ」と食事を届けるなど、優しく接してくれていたという。

ところがある日、その老夫婦が「引っ越すことになった」と挨拶に訪れた。突然の話にすがちゃんが驚いていると、老夫婦はその理由を説明。「全く知らない」「20代ぐらい」のやんちゃそうな男性とギャル風の女性が突然自宅に入ってきて、「ここに住むわ」と言い出したという。

さらに、「警察とか呼んだらめちゃくちゃにするぞ」と脅されたため、「私たちも怖いから引っ越すことにしたの。ごめんね」と聞かされたそうだ。あまりに突飛な出来事に、好井は「これむっちゃ怖ないですか? 乗っ取りやん」と驚きの声を上げた。

すがちゃんによれば、その家は平屋で、以前から車が乱暴に止まり、人が出入りする様子を見たことがあったという。当初は老夫婦の「やんちゃな息子さん」のような人物なのだろうと考えていたものの、実際には「全然知らない」人たちだったと聞かされた。

その後についても、すがちゃんは「子供も2人ぐらいいて、そこの家に住んで」と当時の記憶を回顧。時折、「おらー!」と男性の怒声が聞こえたという。好井は、すがちゃんの家の向かいでは別の恐ろしい出来事があり、さらに隣では今回の一件が起きていたことから、「すごいとこ住んでる」と驚きを隠せない。

舞台となったのはすがちゃんの地元・山形で、本人によると、もともと特別に治安が悪い地域というわけでもなかったという。なお、老夫婦から聞いた事情について、それ以上の背景や見知らぬ男女が家に入った経緯は動画内では明らかになっていない。好井も「何を目的で、何が正解なんやろう」と不可解さを口にしていた。