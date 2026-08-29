バンダイは、『仮面ライダー555』より「CSMファイズブラスター&ファイズフォンver.2.5」(88,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

「仮面ライダーファイズ」の最強フォーム「ブラスターフォーム」の変身＆武器アイテム「ファイズブラスター」と「ファイズフォン」がセットになってCSMシリーズに登場。

【CSMファイズブラスター】

「仮面ライダーファイズ」の最強フォーム「ブラスターフォーム」の変身＆武器アイテム。仮面ライダーファイズのCSMアイテムの集大成として、CSMシリーズ最大クラスの迫力あるスケールで立体化されており、作中さながらの存在感を楽しむことができる。

ファイズブラスター本体は、単体でトランクボックスモード・フォトンバスターモードの２モードに変形し、さらに差し替えギミックにより完成するフォトンブレイカーモードを加えた計3モードの変形が可能となっている。フォトンブレイカーモードは全長975mmのビッグスケールとなる。

実装されている入力ボタンに指定のコードを入力することで、様々な武装音・召喚音・必殺技通信などが行える。『劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト』で印象的な楽曲を5曲収録し、『仮面ライダー555』の世界観を存分に堪能できる。

そして別売り・既発売の「CSMファイズギア(ver.1)」、「CSMファイズギア＆ファイズアクセルver.2」に付属する「ファイズフォン」をセットすることで、「ブラスターフォーム」の変身音を発動することが可能。劇中で行われていた様々なバリエーションの操作方法で変身することが可能となっており、「先にコード入力してからファイズフォンをセットする」、「ファイズフォンをセットしてからコード入力を行う」などの劇中操作も再現できる。

ファイズフォンは「CSMファイズギアver.2」に付属の「ファイズフォン」のギミックをアップデートした、最新仕様のver.2.5として商品化。「ver.2」付属版をベースに、新規音声を多数収録。「CSMファイズブラスター」だけでなく、「CSMファイズギアver.2」との通信遊びにも対応している。

【CSMファイズフォンver.2.5】

2023年に発売された「CSMファイズギア＆ファイズアクセルver.2」に収録していた「ファイズフォン」をアップデートして単独発売する商品。2024年に公開された『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』での変身音・台詞等の要素をはじめ、新規音声を追加するなど機能面をアップデートしたアイテムとなっている。

発売済みの「CSMファイズギア＆ファイズアクセルver.2」の各種アイテムや「CSMファイズエッジ」と通信連動するほか、「CSMファイズブラスター」にセットすることで「仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム」の変身音を鳴らすことが可能となっている。







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