俳優の速水もこみちが27日、千葉・幕張メッセで行われた「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2026 『台湾パビリオン』開幕式・内覧会」に、台湾貿易センターTAITRA秘書長の王熙蒙氏らとともに出席した。

速水もこみち

“DIY好き”速水もこみち、工具選びのこだわりとは「もちろん……」

ステージに登壇した速水は、「大家好。皆さんこんにちは。台湾のDIYショーということで、僕自身もDIYを時々やるんですけど、ものすごく楽しみにしてやってまいりました。今日はいろいろと学んでいきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします」と挨拶し、「(出展している台湾企業が)51社もあるということですごいですね」と目を輝かせた。

そして、台湾DIYショールームに場所を移して行われたトークセッションで、速水は「もともと僕は子どもの時からプラモデルとか、何かを作るのが好きで、今は本格的にやるようになったんですけど、DIYに関しては素人なところもあるんですが、空間デザインとか、自分で設計を書いてペンキを塗ったり、道具を使ってやったりするのも、ここ最近は多いですね」と打ち明け、台湾自体も好きだそうで「今年はまだ行けていないのですが友だちもいますし、この間、台湾からお友だちが来てくれて、情報交換じゃないですけど、楽しい話をみんなでするんですよね。僕はいつも(台湾では)問屋街に行くことが多くて、キッチン周りは見に行くことが多いのですが、DIYの工具とかの店舗に行く機会があまりなかったので新鮮ですね」と声を弾ませた。

改めて、台湾DIYショールームの印象を聞かれた速水は、「使いやすそうだなというのと、まだ実際に手に取ってはいないんですけど、僕の感覚ですが、台湾のキッチンもそうなんですけど、使いやすさ重視でもあるし、デザインも生活に寄り添う形ですよね」と語り、「いつも思うんですけど、色がかわいいと思いませんか。派手なようで台湾ならではの色の使い方というか、温かみがあるというところが道具との距離感を感じられて、そういったデザインが多いんだなというのは感じますね」と吐露した。

また、工具などを選ぶ際に重視するポイントを尋ねられた速水は、「僕はホームセンターによく行くんですね。“あれがほしいな”と思って行くんですけど、“これもいいな”、“これも使いやすそうだな”ということで、気づいたら2～3時間いるみたいなことがあったりするんですけど(笑)、僕が自分で選ぶとしたら、まず使いやすさとか、1つの物で何役か活躍できるアイテム選びはしますね。もちろん、デザインとか色合いも入ってきます」と明かした。

さらに、王氏が「台湾と聞くと半導体が思い浮かぶことが多いと思いますが、実はそういった精密なものづくりの力は、台湾のDIY産業にも織り込まれていますし、使われたあとの環境への配慮というところも、台湾企業は考えています」とアピールすると、速水は「半導体のこととかはもちろん知ってはいるのですが、(台湾で注目していたのは)どちらかというと食回りのほうが多いので、いろいろと話を伺って、今度行った際には(台湾のDIY産業なども)見て回って今後も注目していきたいなという風に思いました」と語った。

「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2026」は8月29日まで幕張メッセで開催されている。