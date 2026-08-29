俳優の速水もこみちが27日、千葉・幕張メッセで行われた「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2026 『台湾パビリオン』開幕式・内覧会」に、台湾貿易センターTAITRA秘書長の王熙蒙氏らとともに出席した。

  • 速水もこみち

    速水もこみち

“DIY好き”速水もこみち、工具選びのこだわりとは「もちろん……」

ステージに登壇した速水は、「大家好。皆さんこんにちは。台湾のDIYショーということで、僕自身もDIYを時々やるんですけど、ものすごく楽しみにしてやってまいりました。今日はいろいろと学んでいきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします」と挨拶し、「(出展している台湾企業が)51社もあるということですごいですね」と目を輝かせた。

そして、台湾DIYショールームに場所を移して行われたトークセッションで、速水は「もともと僕は子どもの時からプラモデルとか、何かを作るのが好きで、今は本格的にやるようになったんですけど、DIYに関しては素人なところもあるんですが、空間デザインとか、自分で設計を書いてペンキを塗ったり、道具を使ってやったりするのも、ここ最近は多いですね」と打ち明け、台湾自体も好きだそうで「今年はまだ行けていないのですが友だちもいますし、この間、台湾からお友だちが来てくれて、情報交換じゃないですけど、楽しい話をみんなでするんですよね。僕はいつも(台湾では)問屋街に行くことが多くて、キッチン周りは見に行くことが多いのですが、DIYの工具とかの店舗に行く機会があまりなかったので新鮮ですね」と声を弾ませた。

改めて、台湾DIYショールームの印象を聞かれた速水は、「使いやすそうだなというのと、まだ実際に手に取ってはいないんですけど、僕の感覚ですが、台湾のキッチンもそうなんですけど、使いやすさ重視でもあるし、デザインも生活に寄り添う形ですよね」と語り、「いつも思うんですけど、色がかわいいと思いませんか。派手なようで台湾ならではの色の使い方というか、温かみがあるというところが道具との距離感を感じられて、そういったデザインが多いんだなというのは感じますね」と吐露した。

また、工具などを選ぶ際に重視するポイントを尋ねられた速水は、「僕はホームセンターによく行くんですね。“あれがほしいな”と思って行くんですけど、“これもいいな”、“これも使いやすそうだな”ということで、気づいたら2～3時間いるみたいなことがあったりするんですけど(笑)、僕が自分で選ぶとしたら、まず使いやすさとか、1つの物で何役か活躍できるアイテム選びはしますね。もちろん、デザインとか色合いも入ってきます」と明かした。

さらに、王氏が「台湾と聞くと半導体が思い浮かぶことが多いと思いますが、実はそういった精密なものづくりの力は、台湾のDIY産業にも織り込まれていますし、使われたあとの環境への配慮というところも、台湾企業は考えています」とアピールすると、速水は「半導体のこととかはもちろん知ってはいるのですが、(台湾で注目していたのは)どちらかというと食回りのほうが多いので、いろいろと話を伺って、今度行った際には(台湾のDIY産業なども)見て回って今後も注目していきたいなという風に思いました」と語った。

「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2026」は8月29日まで幕張メッセで開催されている。

美川憲一との結婚も噂された元宝塚スター79歳、50代で指定難病の膠原病と診断
全員音大卒のボーカルグループ、メンバー脱退を経て現在は3人体制で活動
ドラえもん、六本木でサプライズ誕生日会　巨大バルーン＆“どら焼きケーキ”に大喜び
71歳俳優、5年前に多発性骨髄腫を公表　敗血症で生死の境をさまよった過去も
元宝塚男役トップスター61歳、芸能生活40周年で落語に挑戦　長年培ってきた経験が思わぬ弊害に
「だから売れなきゃダメなんだ」福山雅治、鳴かず飛ばずのデビュー当時に楽曲制作の取り組み方を大きく変えた出来事　
芸歴20年の女性噺家2人、厳しい師匠のもとで修業し真打ちに　披露会では両師匠が号泣
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第126回 『笑コラ』『ナニコレ』『わかる金』…なぜ今「道の駅」がゴールデン番組の中心なのか「行く人いる?」「本当に流行ってる?」の声も選ばれる理由
68歳お笑い芸人、ひとり娘はスケート競技で日本代表として活躍　自身も大会で2位入賞の経験
田中美久演じる遠野ミラ登場シーンのリール動画が300万再生超えを記録　ドラマ『大空港～GATE24～』第4話
66歳俳優、2006年に20歳下の元女優と結婚　現在は妻が所属事務所の社長に
「結婚したい有名人ナンバー1」66歳女優、“妖怪”の絵ばかりを描いていた幼少期　現在はイラスト本&ぬいぐるみを発売
関連画像をもっと見る