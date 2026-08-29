「看取ってあげることが幸せなこと」俳優の石田ゆり子が、23日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)にゲスト出演し、ペットとの別れについて自身の考えを語った。

石田ゆり子

愛犬への感謝「私のことを好きでいてくれてありがとう」

石田は7月28日、自身のインスタグラムで、愛犬のゴールデンレトリバー・雪が同24日に亡くなったことを報告していた。

番組では愛犬との別れに触れ、「皆さん気にして、聞きにくいと思うんですけど、あえてちゃんと生放送だからお話ししようと思った」と切り出した。悲しみを抱えながらも「私はもちろんつらいですけど、意外に強くて」と話し、「もちろん寂しいしつらいんだけれども、動物と暮らすって決めた時点で看取るっていうところまでがセット」と持論を明かした。

さらに、「一緒に暮らすことを決めるときに思うんですけど、最期のことを考えると、“自分が死ぬか、この子が死ぬか”しかないじゃないですか。だから、看取るか、看取られるかしかない」と説明。「『だったら看取ってあげることが幸せなことであって、そこまでがセットだよ』って自分にすごい言い聞かせて、一緒に暮らすことを決めるんです」と続けた。

「もちろんずっとそんなことを考えてるわけじゃないんだけど、ずっとその覚悟はあって」と告白したうえで、「今回、“雪”が病気になって5カ月間闘病したんです。その間、私はドラマの撮影が2カ月あったりして大変だったんですけど、でもちゃんと向き合えた。なんか良かったなと思いますね」としみじみ語った。

そして最後には、「ただただ私のことを好きでいてくれてありがとうっていう感じでね」と、長年寄り添ってくれた愛犬への感謝を口にしていた。