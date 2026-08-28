蒼井優演じる咲子の過去とは――。俳優・井ノ原快彦が、28日に放送されたTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』(毎週金曜22:00～)にサプライズ登場した。主人公・瀬尾咲子(蒼井優)の“秘密”を知る謎の男・篤彦を演じる。

井ノ原快彦

第8話ラストで鮮烈登場

井ノ原がTBSの連続ドラマに出演するのは、1998年放送の『Sweet Season』以来、約28年ぶり。主演作や司会業など幅広く活躍してきた井ノ原が連続ドラマにゲスト出演するのは異例で、終盤に向けたサプライズキャストとして大きな注目を集めそうだ。

第8話では、家を飛び出した咲子を心配した夫・充(松山ケンイチ)がその行方を追う中、樹生(中島歩)ら咲子の関係者たちが集まり、彼女の人物像や向かった先について語り合う様子が描かれた。そこで明らかになったのは、充の知らない咲子の意外な一面だった。

そしてラストシーンでは、海辺の街を訪れた咲子を、井ノ原演じる篤彦と、その子どもたちと思われる少年少女が笑顔で迎え入れる姿が映し出された。充とあずさ(夏帆)の関係を受け入れられず傷ついた咲子が真っ先に向かった場所であり、篤彦との親密な関係性もうかがえるシーンとなった。

咲子の過去に深く関わるとみられる篤彦。その正体と咲子との関係、そして彼女が抱えてきた“大きな秘密”が明かされることになる。

第9話あらすじ

充の前から姿を消した咲子が訪ねたのは、とある海辺の街で暮らす篤彦と、その子どもたちと思われる男の子と女の子のもとだった。充の心配をよそに、咲子は穏やかな時間を過ごしていく。

一方、喫茶「ひこうき」に集まった充、直人(高橋文哉)、千鶴(臼田あさ美)、宮内(リリー・フランキー)は、咲子の人物像や行き先について議論。そこで語られた「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という過去の咲子像に、充は違和感を抱く。

そんな中、ついに咲子が抱えていた大きな“秘密”が明らかになる。

【編集部MEMO】

井ノ原快彦（いのはら・よしひこ）は1976年5月17日生まれ、東京都出身。1995年にV6のメンバーとしてデビュー。俳優として『警視庁捜査一課9係』『特捜9』シリーズなどで人気を集めるほか、『あさイチ』や『出没! アド街ック天国』などで司会者としても活躍。親しみやすい人柄と安定感のある演技で幅広い世代から支持されている。

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