hyとPALDOは今夏、フード&ビバレッジブランド「ARIH(アリ)」を日本で展開する。

ARIH

米国・韓国で話題の「ARIH」が日本上陸

同ブランドは、「モダンKフード」として、おいしさと健康、親しみやすさと新しい体験、それらの"間(あいだ)"をつなぐ、新しいライフスタイルのフード&ビバレッジブランド。ブランド名は、「美しい」「麗しい」を意味する韓国の古語「아리(アリ)」に由来し、Harmony(調和)、Happiness(幸福)、Health(健康)の3つの価値を込めた「H」を組み合わせたもの。企画段階からBTSが参画し、ブランド名やフレーバー、パッケージデザインにも多様なアイデアを反映。モダンヌードル、ポストバイオティク・エナジードリンク、デュアルバイオティク・ソーダの3つのカテゴリで商品を展開する。

同ブランドは、グローバル展開の第1弾として2026年4月24日より米国で発売され、全米のウォルマート店舗およびオンラインモールで販売を開始。発売からわずか3日で、ウォルマートのカテゴリ内で「ベストセラー」バッジを獲得し、一部店舗では品切れも発生するなど、好調なスタートを切った。続いて6月1日には韓国国内の消費者向けにも販売を開始し、現在はさまざまなチャネルで販売している。

現代のライフスタイルに寄り添う3つの商品カテゴリ

モダンヌードルは、従来のインスタントラーメンの枠にとらわれない発想から生まれ、韓国らしい味わいとグローバルな食材・ソースの組み合わせを楽しめる新感覚のヌードル。一般的なインスタント麺より幅広・短めで濃厚なソースがよく絡み、フォークでも食べやすいフェットチーネのスタイルが特徴。手軽でありながら生パスタを思わせる食感と、食べ応えのある満足感を目指した。全商品が汁なしタイプで、袋麺とカップ麺を展開する。

モダンヌードル

ポストバイオティク・エナジードリンクは、乳酸菌で発酵させた原料とポストバイオティクス(善玉菌の発酵代謝産物)を含有。強い刺激ではなく、カラダに優しいアプローチで活力をサポートするクリーンエナジードリンク。ゼロシュガーでスクラロースなどの人工甘味料・合成着色料・合成香料は不使用。爽やかなフルーツテイストとすっきりとした風味で仕事や勉強の合間や運動前、外出時など、気持ちを切り替えたい場面にフィットする。

デュアルバイオティク・ソーダは、炭酸飲料ならではの爽快感に、乳酸菌・微生物研究の知見を掛け合わせたリフレッシュドリンク。刺激の強過ぎない炭酸を使用した軽やかな喉越しと、ポストバイオティクス(善玉菌の発酵代謝産物)と、プレバイオティクスである食物繊維1,000mgを含有した独自の配合(ファイバーマキシング)が特徴。すっきりとしたフルーツ系の味わいと優しい飲み心地で、休憩時間や食事中、移動中のリフレッシュに適している。

渋谷でポップアップイベントを開催

日本初上陸を記念して、8月19日～23日の5日間限定でポップアップイベントを「ZeroBase渋谷」(東京都渋谷区)で開催する。会場では"ARIH、知ってる? 五感で楽しむ「Find your ARIH」"をコンセプトに、商品の試飲・試食をはじめ、さまざまなイベントを実施する。

ポップアップイベント開催

来場者全員にオリジナルステッカーをプレゼント。また、指定のハッシュタグを付けてSNSに写真を投稿するとオリジナルキーホルダーがもらえる。ARIHの商品やオリジナルめじるしチャームなどの特典も用意している。

オリジナルキーホルダー

めじるしチャーム

さらに、試飲・試食した商品をレビューした人へ、オリジナル折りたたみうちわをプレゼントする。

オリジナル折りたたみうちわ

同イベントはデジタル整理券制となる。予約方法に関しては、後日ARIH公式SNSで案内される。