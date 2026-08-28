誰にも言えず、墓場まで持っていこうと思っている秘密はありますか? 家族や友人、職場の人など、身近な人にさえ明かしていないことを抱えている人は、意外と少なくないようです。

そこで今回は、マイナビニュースの読者会員に「墓場まで持っていくつもりの秘密」についてアンケートを実施。寄せられた回答からは、恋愛やお金、過去の失敗、身近な人の不倫など、簡単には人に話せないさまざまな事情が見えてきました。

墓場まで持っていこうと思っている、周りの人には言えない秘密がありますか?

マイナビニュース会員の既婚男女300名に「墓場まで持っていこうと思っている、周りの人には言えない秘密がありますか?」とアンケートを実施したところ、以下のような結果になりました。

「はい」：166名(55.3%)

「いいえ」：134名(44.7%)

アンケートの結果、「秘密がある」と回答した人は55.3％となり、半数以上が何らかの秘密を抱えていることがわかりました。

墓場まで持っていく、周りの人には言えない秘密の詳細を教えてください

ここからは、「墓場まで持っていこうと思っている秘密がある」と回答した人に、その内容を具体的に聞いた結果を紹介します。寄せられた回答を見てみると、恋愛や異性関係、お金、過去の行動、身近な人の不倫など、秘密の種類は多岐にわたりました。

恋愛・異性関係

恋愛や異性関係に関する秘密では、浮気や不倫、過去の交際、性的指向などにまつわる回答が最も多く見られました。現在の家族関係や周囲からの見られ方にも関わるため、親しい人にも話せずにいる人は多いようです。

なかには、過去の交際相手との間に子どもがいるなど、長年にわたって心の内にしまっている人もいました。

「誰にも内緒でパパ活している」(30代・女性)

「ソープに行っていたことがある」(30代・男性)

「不倫をたくさんしたこと」(30代・男性)

「浮気をしたことがある。誰にも言えない」(40代・男性)

「同性にしか興味がないこと」(40代・男性)

「過去に奥さんがいる人と付き合っていたことがあるが、家族や友人には『不倫はダメ』と言ってしまう」(50代・女性)

「昔付き合っていた人との間に子どもがいる」(50代・男性)

お金に関すること

お金関連の秘密も

お金に関する秘密では、隠し財産や口座、投資による利益、借金などの回答も多く寄せられました。大きな損失や、過去に家族のお金を盗んでいた経験など、金銭にまつわる後悔を挙げる人も。

「お金を隠してもっていること」(20代・男性)

「株で儲けてしまったようで」(40代・女性)

「誰にも存在を知らせていない口座にお金を貯めている」(40代・男性)

「女性に騙されて200万貢いだこと」(40代・男性)

「宝くじで、100万円損した」(50代・男性)

「実は、借金が多額にあった」(50代・男性)

「幼少期、お小遣いが欲しくて、家族の大切なお金を盗んでいたこと。今も忘れず、悪いことをしたと思う」(50代・男性)

過去のやらかし

やらかした経験はなかなか言いにくい

過去の失敗や、警察沙汰・裁判などのトラブルに関する回答もありました。若いころの非行や、今となっては誰にも知られたくない行動など、時間が経っても秘密として抱えている人がいるようです。現在は落ち着いた生活を送っていても、過去の自分とのギャップから、周囲には打ち明けにくいのかもしれません。

「辞めたバイト先にてモバイルバッテリーが爆発炎上したらしいのだが、おそらく自分がバイト先で無くしたヤツだろうなと…」(30代・男性)

「警察沙汰になったことがあります」(30代・男性)

「過去に裁判になったことがある」(40代・男性)

「警察に逮捕されそうになった」(40代・男性)

「実は昔、暴走族に入っていた」(40代・男性)

「学生のころ、万引きをしたことがある」(50代・男性)

他の人の不倫

意外と多かったのが、自分自身のことではなく、家族や友人、職場の関係者など、身近な人の不倫を知っているという回答。誰かに話せば人間関係に影響する可能性があるため、知ってしまった事実を自分の中だけにとどめているようです。本人に伝えるべきか、他の人に知らせるべきか迷いながら、長く秘密を抱えている人も少なくないでしょう。

「身内が不倫していること」(40代・女性)

「会社の社長がしてはいけない場所で不倫していた」(40代・男性)

「夫の不倫の証拠写真とメールのやりとりをコピーして隠し持っている」(50代・女性)

「親友の不倫現場を見たことがある」(50代・女性)

人は意外と秘密を隠し持っている

今回のアンケートでは、半数を超える55.3％の人が、周囲には言えない秘密を抱えていると回答しました。寄せられた内容は、恋愛やお金、過去の失敗、身近な人の不倫などさまざまでしたが、どれも簡単には人に話せない事情があるようです。

普段は何気なく接している家族や友人、職場の人も、実は誰にも明かしていない秘密を抱えているのかもしれません。人にはそれぞれ、胸の内にしまっておきたい過去や事情がある――そんなことを感じさせる結果となりました。

調査時期: 2026年8月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート