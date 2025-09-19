マイナビニュース会員500名に「思い出すと恥ずかしくなる黒歴史はある?」と聞いてみたところ、約6割が「ある」と回答。授業中の居眠りからお酒関連の大失敗、さらには中二病すぎる妄想まで――。マイナビニュース会員がこっそり教えてくれた、赤面必至のエピソードをお届けします。

思い出すと恥ずかしくなるような“黒歴史”はありますか?

マイナビニュースの会員500名に「思い出すと恥ずかしくなるような“黒歴史”はありますか?」とアンケートで質問したところ、結果は以下の通りになりました。

はい：58.3％

いいえ：41.7％

つまり、約6割の人が「思い出すと顔から火が出るような経験」を持っているということに。どうやら“黒歴史”は、意外と誰にでもひとつやふたつあるようですね。

思い出したくない！赤面必至の“黒歴史”エピソード

「黒歴史がある」と答えてくれたマイナビニュース会員のみなさんに、(ちょっと意地悪かもしれませんが)エピソードを具体的に思い出してもらいました。すると、出るわ出るわ…。笑いと共感が入り混じる“濃い”エピソードの数々が寄せられたので、ジャンルごとに分けて紹介します。

失敗・ハプニング系の黒歴史

「職場でカットソーを裏返しで着ていてお客様に教えてもらったこと」(40代・女性)

「スノボーで高いジャンプをして着地に失敗して、大が漏れた」(40代・男性)

「ズボンのチャックが開いている状態で地下鉄に乗ってて、視線がヤケに気になったので、後から気づいてはずかしかった」(40代・男性)

「トイレで鍵を閉め忘れていて開けられた」(40代・男性)

「一番前の席で堂々といびきをかきて居眠りしていた」(30代・女性)

「電車で我慢できずに漏らしてしまった」(40代・男性)

思春期・学生時代の黒歴史

「学生時代に自作のポエムを作っていて、しかも、配っていた」(30代・男性)

「むかしは霊感があると思っていました」(40代・男性)

「友達と会話の中で下ネタを言ったらクラス中静まり返った」」(40代・男性)

「怪我もしていないのに左手に包帯を巻いて1年間過ごしていたこと」(40代・男性)

「SNSで踊ったり、歌ったりしながらライブしていた」(20代・男性)

「高校時代、制服のボタンをカラフルなものに付け替えたり、人と違った着こなしをしていたこと」(40代・女性)

「自分は織田信長の生まれ変わりと信じて学校を統一しようとしたこと」(20代・男性)

「中学生の頃かっこいいと思って、友人に暴言を吐いていた」(30代・男性)

「何故か、友達同士でセザンヌ等の洋名で呼び合っていたこと。何であんなことになったのか今でも謎です」(40代・女性)

「ノートに架空の国の架空の歴史書いて自分が大活躍する話を書いた」(40代・男性)

「ピアノが上手くないのに得意だと言ってしまい、伴奏をすることになり下手で恥をかいた」(40代・女性)

見た目・ファッションの黒歴史

「目立ちたいからって持ち物は全部金色のものにしていた」(20代・男性)

「ギラギラしてイキっていた気がする」(40代・女性)

「大学生のときに思い切って金髪にしていたことがあったけど、ぶっちゃけ地味顔の自分には全然似合っていなかった」(40代・女性)

「ある芸能人に似ていると言われ、その芸能人を意識し髪型や服装を真似していた」(40代・男性)

恋愛・異性絡みの黒歴史

「罰ゲームで好きな人に告白してバレて振られたこと」(30代・男性)

「フォークダンスのときに好きな人との順番が来て、なぜか知らないが好きな人の腕に私のよだれがついてしまって音楽が止まった」(40代・女性)

「好きな人を見つめ過ぎたり世話やきすぎたりしたこと」(40代・女性)

「暴走気味に好きな女の子にアプローチした」(40代・男性)

「好きなアイドルと恋人関係になる妄想をしていた」(40代・男性)

飲み会での黒歴史

「会社の飲み会で、飲み過ぎてブラジャー丸出しで寝てた」(40代・女性)

「飲みにいってトイレに行った時に、ミニスカートの裾がストッキングに挟まっていて、下着が見えた状態で店内を歩いていた」(40代・女性)

「お正月に泥酔して救急車で運ばれた」(40代・女性)

「酔って、裸足で帰宅してしまった」(40代・女性)

「酔っ払って、道路で寝てしまっていて、翌日会社に遅刻した」(40代・男性)

「学生時代、パーティーで飲みすぎて皆の目の前で吐いて、すべって自分のゲロにダイブしたのが黒歴史です。それからあだ名は『ゲロ』となりました。記憶から消したい」(40代・男性)

人生長いんだもの、黒歴史くらいあって当然

誰にだって、思い出すと赤面するような“黒歴史”のひとつやふたつはあるもの。でも考えてみれば、そんな失敗や勘違いも、振り返れば笑い話になったり、飲み会の鉄板ネタになったりするんですよね。

むしろ「黒歴史がまったくない」人生の方が、ちょっと味気ないかもしれません。

人生が長ければ長いほど、黒歴史が増えるのは自然なこと。――そう思えば、少し気が楽になりませんか?

調査時期: 2025年8月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート