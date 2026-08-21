「どこからが浮気?」と聞かれたら、あなたはどう答えますか? 異性と2人で食事をしたら? 手をつないだら? それとも、性行為をして初めて「浮気」になるのでしょうか。

浮気の境界線は人によってさまざま。そこで今回は、マイナビニュース読者会員の男女200人に「どこからが浮気だと感じますか?」というアンケートを実施しました。寄せられた回答から、みんなが考える「浮気の境界線」を探ってみました。

どこからが浮気だと感じますか?

浮気の境界線として、特に多く見られたのが「隠れて異性と関係を持つ」「異性と2人で会う・デートする」といった行動です。

なかには、性行為やキスなどの明確な身体的接触がなくても、「パートナーに隠れて異性と会った時点で浮気」と考える人も。ここからは、実際に寄せられた回答をもとに、どこからを「浮気」と感じるのかを見ていきます。

隠れて異性と関係を持つ

「隠れて・嘘をついて異性と関係を持つ」ことを浮気と考えるという回答が最も多く見られました。「隠れてLINEをしていたら浮気」「嘘をついて女性と会うこと」など、行動そのものよりも“隠すこと”を問題視する人が多いようです。

やましいことがなければ隠す必要はないため、秘密にされた時点で裏切られたと感じるのは当然ともいえますね。

「私が考える明確な基準は『パートナーに隠れて、特定の異性と親密な時間を共有し始めた時』です。肉体関係の有無は決定的な証拠になりますが、それ以前に『隠し事』が発生した時点で、心の浮気は始まっていると考えます」(26歳・女性)

「隠れてデートしていたら浮気だと思う」(27歳・男性)

「こちらに内緒にして行動していたら浮気だと思う。逆に、女友達と食事に行くとしてもきちんと言ってくれればセーフだと思う」(44歳・女性)

「隠れてLINEをしていたら浮気。やましい気持ちがあって隠れてしているから」(46歳・男性)

「隠れて会うことを繰り返していれば」(48歳・男性)

異性と2人で会う・デートする

「男女2人でデートしてたら浮気」「2人で食事にいくこと」など、デートに限らず2人きりで会うこと自体を浮気と考える人も。どうでもいい相手とは2人で出かけない、という考えから、特別な関係の始まりと捉えているようです。

「異性と2人きりで会うこと」(34歳・女性)

「他の男と一緒に出かけた時点で浮気」(40歳・男性)

「二人で出かけたら浮気だと思うね」(46歳・女性)

「1対1で飲みに行くこと」(46歳・男性)

性行為・肉体関係

「性行為や肉体関係」を浮気の境界線とする回答も見られました。「性行為。もう無理でしょ」「肉体関係からだと思います」「SEXしたら浮気」など、寄せられた回答はシンプルで明確。連絡や食事などは許容できても、実際に性的な関係を持つことは許せないという、分かりやすい境界線がうかがえます。

「体の関係があれば即確定」(39歳・女性)

「肉体関係からだと思います」(41歳・男性)

「好意のある相手とsexしたら」(46歳・男性)

キス

キスを恋愛感情の表れと考える声も目立ちました。「キスしていたら浮気。好きじゃないとできない」「友達ならキスをしないので」など、友人関係ではしない行為だからこそ浮気と判断するようです。性行為までは至っていなくても、キスをした時点でパートナー以外への特別な感情があると考える人もいました。

「キスしていたら浮気。好きじゃないとできない」(37歳・女性)

「キスをしたらさすがに浮気」(42歳・男性)

「浮気の判定はキスからが浮気だと思う、友達ならキスをしないので」(43歳・男性)

手をつなぐ・スキンシップ

「手をつないで歩いていたらアウト」「手を繋ぐ、体に触れるなど」など、身体的な距離の近さで浮気と判断する人も多数。「気がなければ手を繋がない」と考え、単なる友人関係ではしないような接触を浮気のサインと捉えるようです。

「手を繋いだら、過度なスキンシップをしたら浮気。気がなければ手とか繋がないと思う」(33歳・女性)

「手を繋いだらもうダメです」(36歳・男性)

「手を繋ぐことなど接触行為から」(39歳・男性)

恋愛感情を抱く

実際の行動ではなく、「他の異性に恋愛感情を抱いた時点」を浮気と考える人もいました。「浮ついた気持ちがあるととりあえず浮気」など、心の動きを境界線とする回答です。デートやキスなどの行動に至らなくても、パートナー以外に特別な感情を持つこと自体が許せないという考え方の人も少なくありません。

「気持ちが移った時点で」(42歳・男性)

「浮ついた気持ちがあるととりあえず浮気なんじゃないかな」(48歳・男性)

「恋愛感情があるかないか」(49歳・男性)

浮気の基準は人それぞれ

今回のアンケートでは、「どこからが浮気?」という問いに対して、さまざまな境界線が寄せられました。性行為だけでなく、隠れて異性と関係を持つことや、異性と2人きりで会うことを浮気だと感じるという声が目立ちました。

一方で、キスや手をつなぐといったスキンシップ、さらには他の異性に恋愛感情を抱いた時点で浮気と考える人も。何を「浮気」と感じるかは、人によって大きく異なるようです。

「これくらいなら大丈夫」と思っている行動でも、パートナーにとっては浮気と感じる可能性があります。お互いの許容範囲を知り、どこからがアウトなのかを普段から話しておくことが、余計なすれ違いを防ぐためにも大切なのかもしれません。

調査時期: 2026年6月23日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート