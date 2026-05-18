「結婚したら幸せになれる」そんなイメージを持つ人は少なくありません。しかし実際には、「結婚しなきゃよかった」と感じている人も…。

今回、マイナビニュース会員の既婚男女300人を対象に「結婚したことを後悔していますか?」というアンケートを実施。恋愛と違い、“生活”として続いていく結婚だからこそ見えてくる、理想と現実のギャップがありました。

この記事では、男女別の結果とともに、既婚者たちが明かした“リアルな本音”を紹介します。

結婚したことを後悔していますか?

マイナビニュース会員の既婚男女300名に「結婚したことを後悔していますか?」とアンケートを実施したところ、以下のような結果になりました。

アンケート結果

アンケートの結果、「後悔している」と回答した人は35.7％となり、おおよそ3人に1人が結婚に対して何らかの後悔を感じていることがわかりました。一方で、「後悔していない」と答えた人は64.3％となっており、多くの人が結婚生活を前向きに捉えていることもうかがえます。

結婚には「幸せ」「安心」といったポジティブなイメージがある一方、実際には価値観や生活リズムの違い、家事やお金の問題など、恋愛中には見えにくかった現実に直面するケースも少なくありません。

今回の調査からは、結婚生活に満足している人が多数派であるものの、“理想と現実のギャップ”に悩む人も一定数いる実態が見えてきました。

結婚したことを後悔している理由【男性】

既婚男性が結婚を後悔している理由とは

全体のアンケート結果のうち、男性の回答を見てみると、既婚男性194名のうち34.0％が「結婚したことを後悔している」と回答しました。

アンケート結果

では、実際にどのような理由で「結婚を後悔した」と感じているのでしょうか。「結婚したことに後悔した」という男性にアンケートで理由を聞いてみたので、そのリアルな声を紹介します。

自由な時間が減った

男性が結婚を後悔している理由として特に多く見られたのが、「自由な時間が減った」という声でした。独身時代と比べて、自分のペースで過ごせる時間が少なくなったことにストレスを感じる人が多いようです。

結婚によって生活スタイルが大きく変化し、自由に使える時間が減ったことで、理想とのギャップを感じてしまうのでしょう。

「自分の時間がなくなったから」(29歳)

「後悔する点ばかりでは無いが自由時間は奪われる」(41歳)

「独身のほうがきっと自分の時間を好きに使えた気がするし、お金も今よりもかからないと思ったから」(42歳)

「1人の時間を取れないことがストレスになっている」(45歳)

「自分の時間が減ったのに支出は大幅に増えた」(46歳)

「自分の時間がなくなって自己成長できない」(48歳)

金銭面での不満

男性が結婚を後悔した理由として、「金銭感覚の違い」を挙げる声も多く見られました。結婚前には見えにくかった“お金に対する価値観”が、共同生活を送る中でストレスにつながるケースもあるようです。「妻が浪費癖がある」「お金の管理ができない」「自由に使えるお金がない」といった不満が寄せられました。

恋愛中は気にならなかった部分でも、結婚後は生活費や貯金、将来設計など現実的なお金の問題に直結するため、価値観のズレを強く感じる人も少なくないのかもしれません。

「結婚後にリボ払いが発覚するし、お金の管理ができない相手だったから」(35歳)

「稼いだ金を全て使われるから」(41歳)

「お金の使い道など、妻の金銭感覚がマヒしているから」(42歳)

「妻がブランド好きで少し浪費癖がある」(43歳)

結婚後に相手の態度が変わった

「結婚後に妻の態度が変わった」という声も多く寄せられました。

恋人同士の頃は気にならなかった言動でも、結婚後の共同生活を通して“性格のきつさ”や“価値観のズレ”が見えてきたという人もいるようです。なかには、「当たりが強くなった」「わがままな一面が見えるようになった」といった意見も見られました。

毎日一緒に生活する結婚だからこそ、些細な言動の積み重ねがストレスにつながりやすく、結婚前とのギャップを感じてしまうのかもしれません。

「相手の嫌な性格がにじみ出てくるようになったから」(42歳)

「嫁がこわくてつらいから」(45歳)

「妻の当たりがキツくなった気がします」(45歳)

「妻が思った以上の我儘で、ときどき牙をむく」(47歳)

「結婚後に態度が変わって残念だったことかな」(49歳)

性生活の不一致

「性生活の不一致」を挙げる声も多く見らせました。

結婚前には気づかなかった性への価値観の違いが、共同生活の中でストレスにつながるようで、「性生活に対する価値観が合わなかった」「頻度が少ない」といった声も見られました。

性生活については不満や価値観のズレがあっても相手に伝えづらく、悩みを抱え込んでしまうということもストレスにつながるのかもしれません。

「身体の相性が悪いから」(36歳)

「夜の営みをさせてくれないから」(46歳)

「夜の営みがゼロだから」(48歳)

結婚したことを後悔している理由【女性】

既婚女性が結婚を後悔している理由とは

次に女性の回答を見てみると、既婚女性106名のうち38.7％が「結婚したことを後悔している」と回答しました。

アンケート結果

では、既婚女性たちはどのような理由で「結婚を後悔した」と感じているのでしょうか。以下で、実際に寄せられたリアルな声を紹介します。

自由な時間がなくなった

もっとも多く見られたのが、男性同様「自分の時間や自由がなくなった」という声でした。

「自分の時間がなくなった」「家族中心の生活になった」「夫や子どもの世話で毎日が終わる」といった回答が多く、結婚後に“自分のために使える時間”が減ったことへストレスを感じる人が多いようです。

「自分の時間ないのでつかれる」(31歳)

「家族中心の時間の使い方になってしまう」(43歳)

「自分の時間がなく日々体力と時間を奪われているから」(45歳)

「夫と子どもの世話に明け暮れて自分の自由がなくなるので」(48歳)

家事・育児の負担が大きい

家事や育児の負担に関する不満の声も多く見られました。「家事をしてくれない」「子育てに協力的ではない」「すべて押し付けられているように感じる」といった声も見られ、家庭内の役割分担に悩む女性は少なくないようです。

「育児の負担が多いから」(39歳)

「『主婦になってほしい』と言われたから主婦になったのに、『おまえは主婦だから』と召使のような扱いで全てのことをさせられる。靴に入った砂さえ、自分で捨てない」(40歳)

「旦那が自分勝手で家事も子育てもしない」(40歳)

「何も家事をしてくれないのに偉そうな態度だから」(46歳)

性格や価値観が合わなかった

「性格や価値観のズレ」を挙げる人も目立ちました。「価値観が正反対だった」「性格が合わない」「自分勝手な一面が見えてきた」など、結婚後の共同生活を通して相手とのギャップを感じたという声も寄せられています。

「束縛されるのが嫌」(26歳)

「夫がずーーーっと子どもで、“言われないと何もやらない”姿を見せられて、とても後悔しています」(39歳)

「優しくなさすぎる。家族がいる自覚がなさすぎる」(40歳)

「夫は言葉遣いにうるさいくせに、夫は同じことを気づかないうちに私に言ってくることが腹が立つ。しかも記憶力が悪いからか、覚えていない。私のことを見下しているのが腹立たしい」(47歳)

金銭面での不満

お金に関する不満も多く見られました。

「浪費癖がある」「自由に使えるお金が減った」「収入面に不満がある」など、結婚後に金銭感覚や生活水準の違いを実感したという声も。恋愛中には見えにくかった“お金の価値観”が、結婚生活では大きなストレスにつながるのでしょう。

「お金を使えなくなった」(36歳)

「金に対する価値観が違うと思う」(41歳)

「結婚したら夫の浪費が酷く、独身時代に自分で貯めていた貯金が底を尽き、毎月赤字の借金生活になった」(45歳)

3人に1人は結婚を後悔しているという結果に

今回のアンケートでは、既婚男女300人のうち35.7％が「結婚したことを後悔している」と回答しました。男性からは「自由な時間が減った」「金銭感覚が合わなかった」といった声が多く見られた一方、女性からは「自分の時間がなくなった」「家事・育児の負担が大きい」などの不満が多く寄せられています。

結婚には幸せなイメージがある一方、実際には価値観や生活スタイルの違いに悩む人も少なくないようです。

しかし、こうした不満や後悔を感じながらも、多くの人がパートナーとの関係を築き続けているのも事実。理想だけではない“リアルな結婚生活”と向き合いながら、互いに歩み寄っていくことが大切なのかもしれません。

調査時期: 2026年4月28日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート