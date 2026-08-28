「ちゃんと雑草とか食ったりしてましたね」――。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が15日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』に出演。中学1年生から一人で暮らしていた少年時代を振り返り、お金がないときには雑草を食べることもあったと告白した。そんなある日、自宅を訪ねてきた“借金取り”との忘れられない出来事も明かした。

公園の草を炒めていると…借金取りが一度外へ

父親が「ヤンチャな人」で「いろいろあって」から、中学1年生で一人暮らしを始めたというすがちゃん。好井から「死にかけたりせえへんの? もう腹減って無理やんとか」と当時の食生活について聞かれると、「めっちゃベタっすけど、ちゃんと雑草とか食ったりしてましたね」とさらりと明かした。

お金がないときには雑草を食べてしのぐこともあったといい、さらに当時は父親が借金をしていたため、夜になると借金取りから「お父さん今日いる?」と電話がかかってきていたという。父親は本当に不在だったため、すがちゃんはそのたびに「いないです」と答えていたが、ある日、自宅で食事を作っていると玄関を激しく叩く音が。

扉を開けると、そこには「“ザ・借金取り”みたいな見た目」の人物が立っていた。「お父さんいるよね」と聞かれたすがちゃんは、「じゃあもう、上がってください。もう見てっていいんで。本当にいなくて」と自宅へ招き入れ、家中を確認してもらったという。

家の中を見て回り、父親が本当にいないことを理解した借金取り。しかし、その人物はリビングですがちゃんが作っていた料理に目を留める。当時、すがちゃんが炒めていたのは「雑草」。「お前、何食ってんだ?」と聞かれ、近くの公園で取った草だと説明すると、借金取りは「ちょっと待ってろ」と一度外へ出ていったという。

そして戻ってくると、意外な行動に。「僕のその雑草の料理を、あの、借金取り、卵でとじてくれたんですけど」と明かし、好井は思わず笑いながらも驚愕。すがちゃんは、「借金取りに与えてもらえました」「めちゃくちゃ優しい人でした」と振り返った。

父親を訪ねてやって来た借金取りが、一人で暮らす中学生の食事を目にし、卵を用意して料理してくれたという思いがけない展開。好井は、そんな少年時代を経ながらも「変にグレることもなく」芸人として活動するすがちゃんに、「絶対報われなあかん人生やもんな」としみじみ語っていた。