8月27日から30日までの4日間、東京・江東区の東京ビッグサイトにて「東京おもちゃショー2026」が開催される(一般公開は29日・30日の2日間)。27日のビジネスデーには、バンダイ・BANDAI SPIRITSのブースにてオープニングセレモニーを開催。注目の商品として世界最小のたまごっち「Tamagotchi Ring」、9月に発売されるアクショントイ「バラバライド」の紹介が行われた。本稿では「バラバライド」のレポートを紹介する。

あのネタを再現!?「バラバライド」でエバースがバトル!!

ゆうちゃみさんが登壇した「Tamagotchi Ring」の紹介に続き、お笑い芸人のエバース 佐々木隆史さん、町田和樹さんが「バンダイ育ち、エバースです!」と、涼しげな浴衣で登場。佐々木さんは赤、町田さんは青の浴衣に、佐々木さんは「僕が青の方が似合ってたんじゃないかな」と不満そうな様子。「高身長なんで(自分の方が)似合うでしょ」と町田さん。

浴衣の色が不満そうな佐々木さん

今回、9月19日に発売する電動四輪駆動のバトルマシンを戦わせる対戦型アクションバトル「バラバライド」を紹介する。マシン同士がバラバラにはじけ飛ぶ大迫力の玩具だという。

ここでエバースのフィギュアを乗せた「バラバライド」のオリジナルマシンが登場。エバースの「ルンバ4台を使って四輪駆動の車になる」という持ちネタを再現したもので、町田さんはもちろんのこと、佐々木さんのバージョンも用意された。

佐々木さんは「1カ月くらい前に、急に知らないおじさんが現れて四つん這いで写真を撮ったんです」と思い出し、「知らないおじさんていっぱい言うな」と町田さんがツッコミ。





エバースのネタを元にしたオリジナルマシン

「僕の方が乗り慣れていますね」と胸を張る町田さんに、「町田の姿勢が悪すぎて全然乗らなかった。それに比べて俺は左右対称だからきっちり乗っている」と制作秘話をばらす佐々木さん。

マシン同士を戦わせる「バラバライド」で、佐々木さんと町田さんはバトルをすることに。バトルの前に「相方と決着をつけたいこと」を聞かれた佐々木さんは、「芸人は単独ライブをするんですが、企画構成もネタ作りも2カ月くらい前から全部僕が準備してるんですよ。町田は当日来てやるだけ。なのにギャラは折半。僕が勝ったらギャラは9:1にしてほしい」と宣言。「俺が勝ったら5:5ってことか……いやお前リスクないだろう。でもやりますか」と町田さんが承認し、バトルがスタート。

「コロシアム」という専用エリアにマシンをチャージャーにセットし、エネルギーをチャージしたのちマシンを発車! ばらばらになるギミックが仕込まれているため、ぶつかるとタイヤも車体も文字通り「バラバラ」になる。

バトルの結果は佐々木さんが勝利。喜ぶ佐々木さんに「結構いい戦いを見せましたよ! でも僕の年収がかなり終わりました」とがっかりする町田さん。最後に東京おもちゃショーに来場する方に向けて、佐々木さんは「どのブースも子ども心を思い出すようなところばかり。懐かしいおもちゃから最新おもちゃまで、老若男女楽しめるイベントではないでしょうか」と呼びかけ、町田さんは「バンダイさん、ガチでエグいぞ」と持ちネタを披露するも滑り、「いつもこの空気になりますけどやらないと広がらないので。すべての人間が楽しめる場所なので、全ての人間が来てください!」と締めくくった。

なお、エバースオリジナルの「バラバライド」マシンは、8月29日・30日の東京おもちゃショー期間中、バンダイ・BANDAI SPIRITSのブースにて展示される。

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