8月27日から30日までの4日間、東京・江東区の東京ビッグサイトにて「東京おもちゃショー2026」が開催される(一般公開は29日・30日の2日間)。27日のビジネスデーには、バンダイ・BANDAI SPIRITSのブースにてオープニングセレモニーを開催。注目の商品として世界最小のたまごっち「Tamagotchi Ring」、9月に発売されるアクショントイ「バラバライド」の紹介が行われた。本稿では「Tamagotchi Ring」のレポートを紹介する。

ゆうちゃみも驚き! 世界最小「Tamagotchi Ring」が登場!

ステージには浴衣姿のゆうちゃみさんが登場。右手には、本日初公開となる史上最少のリング型デバイスたまごっち「Tamagotchi Ring」(7,700円)が。「アクセサリー感覚だし、ここまでちっちゃくなるとは、私が小さい頃は予想がつかなかったです!」と驚くゆうちゃみさん。

30周年を記念した「Tamagotchi Ring」では、30年間の歴代人気たまごっち30体が集結。初代期(1996年発売：初代「たまごっち」・新種発見‼たまごっち)に登場するまめっちやくちぱっち、ツーしん期(2004年発売：祝ケーたいかいツー！たまごっちプラス)に登場するめめっちやふらわっち、カラー期(2008年発売：たまごっちプラスカラー以降)に登場するラブリっちやメロディっちなど、世代を超えて楽しめそうだ。また、育て方次第でシークレットなたまごっちに成長するという。なお、ゆうちゃみさんの好きなたまごっちは「推しはくちぱっち。あの丸いフォルムとくちぱっちの声が大好きで、よく友達がくちぱっちのモノマネをしてくれて盛り上がってました。大好き!」と語った。

「このサイズでも、ご飯をあげてゲームで遊んで、全世代楽しめるなと思いました。カラーもどれもかわいいので、全種類集めて服装に合わせたい!」とゆうちゃみさん。今日はピンク色の浴衣と合わせてピンク&パールホワイトの「Tamagotchi Ring」をつけており、「たまごっちとお祭りに遊びに行ってる感じ」と笑顔を見せた。

たまごっち30周年のはずが、3000周年説が浮上!?

ここでたまごっちの研究を行っている研究機関「たまごっちラボ」から緊急発表が。バンダイ 常務取締役 兼 チーフたまごっちオフィサーCTO 辻太郎氏と、同 トイ事業部 青柳知里氏が、「皆さんにどうしてもお伝えしなければならないことがあり、緊急記者会見を行います」と神妙な雰囲気で登場した。

突然「たまごっちラボ」から緊急発表が。バンダイ 常務取締役 兼 チーフたまごっちオフィサーCTO 辻太郎氏と、同 トイ事業部 青柳知里氏

おもちゃショーの会場施工中に、たまごっちに関する石碑が発掘されたと青柳氏。この石碑によると、たまごっちは30周年ではなく、3000周年という説が浮上した。たまごっちのような生物が3000年前にも地球に降り立ち、人類と交流があったようだという。

「Webムー」編集長 望月哲史氏から質問が

ここで記者席から「ちょっとよろしいでしょうか」と挙手が。スーパーミステリー・マガジン「ムー」の公式サイトで、超常現象ニュースを発信する「Webムー」編集長 望月哲史氏から「最も注目すべきは、石碑の上部にある円盤のようなものです。これはUFOとしか考えられません。この石碑は古代宇宙飛行施設の証拠として考えられるのではないでしょうか」と指摘された。

そして「素人質問で恐縮なのですが、たまごっちというものは、UFOと宇宙生物とかかわりのあるものではないでしょうか」という望月氏の質問に、辻氏は「たまごっちは、1996年に発見された『たまごっち星』から来た地球外生命体です」、青柳氏は「たまごっちは地球の空気では生きられないので、たまごっちデバイスの中で生命を維持しています」と回答。

この石碑は預言書のようなものではないかと予測する望月氏に、辻氏は「今年の11月に、たまごっちが地球に来るのではないかとも読み解けます。日本では渋谷、原宿、アメリカではニューヨークかもしれません……」と今秋、何かが起きることを匂わせた。ムーでは引き続きたまごっち3000年説の調査を進めるという。たまごっちラボの続報に期待したい。

たまごっちに関する新たな展開が明かされるなか、「いやこれなんですか!?」「なんでムーがいるの!?」とひとりツッコミを続けるゆうちゃみさん。「え、ちょっとこれで終わり!?」とツッコミを続けながら「たまごっちラボ」のメンバーと退場し、「Tamagotchi Ring」の発表会は締めくくられた。

なお、「Tamagotchi Ring」は、「東京おもちゃショー2026」の一般公開日である8月29日・30日に、バンダイ・BANDAI SPIRITSのブースにて展示が行われる。また、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を受付中、2027年2月発送予定。

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