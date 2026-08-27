お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【公園デビュー】幼稚園ママ達の会話に入りたい! #372」に出演。幼稚園のママたちが“夫の愚痴”を話している際、男性はどのように会話に入ればいいのかを考えた。

カズレーザー

幼稚園ママの会話に入る方法をカズレーザーが考える

この日の動画では、ぺこぱ・松陰寺太勇が“公園デビュー”した際のエピソードを披露。娘を幼稚園に迎えに行ったところ、保護者の母親から公園に誘われたものの、すでに関係性ができている母親3人の輪にどう入ればいいのか悩んだと振り返った。

その後、次に公園へ行った際にどのような話題で会話に入ればいいのかを考えるなか、松陰寺は「多分、旦那の愚痴とかになるとさ、またちょっと入れないじゃん」と吐露。すると、カズレーザーは「でもそっち絶対なるじゃないですか、その話」と返す。

松陰寺が「絶対なるんだよ」と同意すると、カズレーザーは「この人たち別に愚痴が言いたいんじゃなくて、愚痴が一番共通してる」と分析。松陰寺も、夫の愚痴を言うことで母親同士が仲良くなるのであれば「全然言ってもらっていい」としつつ、自分がその場にいる場合、どう振る舞えばいいのか悩んでいる様子を見せる。

さらに、自分から妻の愚痴を言うのは違うという話になり、松陰寺が「うちの旦那が全然家事とかしないのよ」といった話題に対して、「いや、俺もしないんすよね」と入るのか、それとも「俺はしますけどね」と返すのかと例を挙げると、カズレーザーは後者について“旦那マウント”を取るのは違うと指摘した。

そしてカズレーザーは、「だからもうサンドバッグになんなきゃいけないから」と持論を展開。「ここの旦那の悪口を全部受け止めなきゃいけないから。自分が代表として」と説明すると、松陰寺は「俺、じゃあ犬でいいわ」と動画前半で話していた話題を引き合いに出し、笑いを誘っていた。