大創産業が、災害や避難生活に備える「時間軸別DAISOおすすめ防災グッズ」を紹介している。

72時間を生き抜く防災アイテム

同社は、人命救助や自力生存において最重要とされる「発災後72時間」に注目。災害発生0分から72時間を5段階にわけて、時間軸別の注意点と、日ごろから備えておくべきおすすめグッズを分類した。

0～10分:身の安全と視界を確保

まず身の安全と視界を確保することが重要となる。暗闇でも両手をふさがず行動できるヘッドライトや、火や電気を使わず、折るだけで長時間発光する化学発光ライトなどを備えておくとよい。

10分～3時間:簡易トイレで衛生環境を確保

トイレが使えない場合は、衛生環境を保ち、感染症を防ぐための備えが必要となる。水が流れない緊急時でもすばやく凝固し、ニオイを封じ込める簡易トイレなどが役立つ。なお、備蓄用圧縮トイレットペーパーは9月中旬より発売予定。

3～24時間:飲み水と生活用水を確保・運搬

水が使えない状況では、飲み水と生活用水の確保・運搬が必要となる。少量の水で衣類の簡易洗濯ができる多機能防水バッグや、給水所からの水運搬に便利な注ぎ口付きバッグ、コンパクトに折りたためるバケツなどが役立つ。

24～48時間:体温を守りケガや冷えを防ぐ

避難生活が長期化した場合は、体温を守り、ケガや冷えを防ぐための備えも重要となる。省スペースでリュックに常備でき、作業時のケガ防止や防寒に役立つ圧縮資材のほか、避難所の硬い床や冷気を和らげ、体熱を逃がさず保温する寝具アイテムなどが役立つ。

48～72時間:情報収集と連絡手段を確保

通信・情報が断絶した場合に備え、停電時でも避難情報や災害ニュースを確認できるラジオや、スマホの充電切れを防ぐ大容量バッテリーなども用意しておくとよい。

＋αであると助かるアイテム

また、タイムラインに応じた備えに加え、DAISOでは日常のケアや事前の減災に役立つアイテムも幅広く網羅している。

衛生・からだケア用品として、断水時に肌や住環境を清潔に保つ「大人用 しっかり厚手のからだ」「おしりふき」「大人用 トイレに流せるおしりふき」「おむつ用 消臭ポリ袋」「除菌備蓄用ウェットティッシュ」(各110円)などを販売している。

耐震・安全対策用品では、家具の転倒防止や閉じ込め時のレスキューに役立つ「強粘着両面ゲルテープ」「耐震マット」「キーチェーン付 防災ホイッスル」(各110円)などを販売する。

いずれの商品も、全国のDAISO(ダイソー)および公式通販ダイソーネットストアで取り扱う。なお、店舗により取り扱い在庫が異なり、売り切れの場合がある。

必要な備えを確認できる「災害時必需品チェックリスト」

全国のDAISO主要店舗の防災グッズ売場には「災害時必需品チェックリスト」を掲示している。QRコードからもPDF版(日本語・英語)をダウンロードできる。

「耐震・転倒防止」「衛生用品」「避難用品」「停電対策」「非常食」など項目ごとに家庭に必要な備えを可視化でき、買い忘れを防ぎながら店舗でスムーズに買い物できる。