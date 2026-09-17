レンフロ・ジャパンは、「履くホカロン」シリーズと「ゴリラシリーズ」のコラボレーションソックス「ゴリラの履くホカロン」を9月18日から発売する。

ゴリラの履くホカロン

「履くホカロン」×「ゴリラシリーズ」が初コラボ

「ゴリラの履くホカロン」は、「履くホカロン」シリーズと、ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」をはじめとする健康・美容家電などを展開する「ゴリラシリーズ」のコラボレーション商品。「履くホカロン」の足元を温かく包み込む心地よさと、「ゴリラシリーズ」のリフレッシュ要素を掛け合わせ、寒い季節のおうち時間をより快適に過ごせる商品として企画したという。

足元を温めるだけでなく、ふかふかのクッションで足指を分けて広げられる仕様。靴やヒールなどで縮こまりがちな足指を心地よく開きながら、リラックスタイムを過ごせるという。

足指を広げながらリフレッシュ

素材には柔らかなボアを使用し、寒い季節に冷えがちな足元を包み込む心地よい温かさを実現した。足指を広げるループ部分にもボア素材を採用しているため、指の間も痛くなりにくいとしている。

柔らかなボア素材でもこもこ温かい

丈はクルー丈とハイソックス丈の2タイプを用意。ハイソックス丈は着圧あり・なしの2タイプから選べ、カラー展開を含めて全8アイテムをラインアップする。好みや使用シーンに合わせて選べるという。

丈と着圧の有無から選べる豊富なラインアップ

丈と着圧の有無から選べる豊富なラインアップ

ロゴやゴリラのワッペンをあしらったコラボデザイン

足裏には「ホカロン」のロゴ、右足の小指側にはゴリラのワッペンをあしらった。コラボレーションならではの遊び心あるデザインに仕上げている。

両ブランドのロゴをあしらったコラボレーションデザイン

パッケージには、ゴリラが足指を広げているイラストをデザイン。「あなたの足指に悩みはたまっていませんか?」などのメッセージを記載し、手に取った人がクスっと笑えるようなデザインにしたという。

イラストパッケージ

さらに、魔法のじゅうたんに乗るおなじみのキャラクターをゴリラにアレンジし、ホカロンとのコラボレーションを表現したロゴデザインも採用している。