「ゴリラシリーズ」で知られるドウシシャは秋冬製品発表会を開催。さらにカテゴリーが進化したゴリラグッズの数々が発表された。機能性インナー「ゴリラの鎧」や、ホカロンとコラボしたあったかグッズ、さらに「貼るゴリラ」まで……注目の商品を紹介する。

ついにゴリラを「着る」! 機能性インナーが初登場

ドウシシャといえば、2024年2月に発売された「ゴリラのひとつかみ」を筆頭に、この夏大ヒットしたサンダル「ゴリラの裸足」など、ゴリラシリーズが大人気。現在ではシリーズ累計出荷台数が400万台を突破している。国内のみならずインバウンド客にも人気は広がり、現在では海外でも販売されているという。スタートから約2年半で全32商品までラインナップは増え、同社を代表するブランドに成長しているという。

ゴリラシリーズは累計出荷台数が400万台を突破

この冬大注目なのは、ゴリラシリーズ初となる衣類、その名も「ゴリラの鎧」だ。これは肌触りの良い機能性インナーで、富士山みくりや溶岩を配合した生地により、遠赤外線効果によりぬくもりを感じる。製品名は「鎧」だが、もちろんガチガチの鎧のような肌触りではなく、柔らかく肌馴染みの良い素材。遠赤外線の力でじんわりと暖かく、秋冬の寒さに鎧をまとったように"心強い"インナーだ。

Ｔシャツやカップ付きキャミソールタイプまでインナーとして着用しやすいラインナップ

「スーパーゴリラのハグ」のスリッパ

続いては暖かいスリッパの「履くスーパーゴリラのハグ」。これは昨年販売したブランケットの「スーパーゴリラのハグ」の温かい8層構造をスリッパに応用した商品。8層構造にすることで遮熱、蓄熱、発熱ができ強力な温かさを感じることができる仕様だが、これをスリッパにも搭載。足元が冷えがちな冬に心強いスリッパだ。ギフトとして贈ることができるように袋入りのパッケージになっているのも特徴。

コロンとした形状もかわいい

袋入りのパッケージなのでプレゼントもしやすい

ホカロンコラボのルームソックス「ゴリラの履くホカロン」

カイロの「ホカロン」とコラボしたルームソックスも登場。柔らかなボアを使用したモコモコの素材に足指クッションがついたタイプで、足指クッションは5本の指を分けることができるが、足指を広げることでよりリラックスしやすくなる。右指の小指部分にはさりげなくゴリラの刺繍がされているのもワンポイントでかわいい。

足指クッションで指を広げることができる

足指を広げてリフレッシュ

ついにゴリラを「貼る」? スクイーズゴリラがもらえるチャンスも

続いては「貼るゴリラ」。この商品は化粧品を扱う部署から初めて「ゴリラシリーズ」として製品化した商品。貼るだけで足元をひんやりリフレッシュできる冷感ジェルシートだ。これまでゴリラシリーズで登場してきた商品は「ゴリラのひとつかみ」などふくらはぎ関連が多かったが、さらに足元を手軽にリフレッシュできる冷感シートもラインナップに加わる。かわいいゴリラのイラスト入りで、一般的な冷感ジェルシートの2倍近い清涼感が感じられるという。さらに一般的な商品よりも手に取りやすい価格の8枚入り550円での販売であることも魅力だ。

ちなみに、現在ゴリラシリーズの対象商品を購入すると、スクイーズゴリラがついてくるキャンペーンを実施中! スクイーズは非常に人気だが、ゴリラのスクイーズはかなりレアだ。

加湿器その名も「ゴリラのゴリ霧中」

最後は冬の必需品の加湿器……その名も「ゴリラのゴリ霧中」だ。ふざけてる？と思ってしまうが、性能はかなりガチ。必要な時に一気に加湿する機能を搭載しており、スピーディーに加湿することができる。

「必要な時に一気に加湿する」機能は"熱帯雨林モード"と名付けられ、オンにするとゴリラの赤いマークが浮かび上がる。通常モードの際はインテリアを邪魔しないシンプルなデザインだが、本気を出した時だけゴリラが現れる仕様だ。