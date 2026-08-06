ブルボンは8月4日、秋の味覚を味わえる「芋栗フェア」商品8品を、期間限定で全国にて発売した。

アルフォート安納芋スイートポテト味

「アルフォート安納芋スイートポテト味」は、全粒粉入りビスケットと帆船を形どったスイートポテト味のチョコレートを組み合わせた。安納芋の甘みが引き立つやさしい味わいに仕上げている。

「ロアンヌ安納芋スイートポテト味」は、やさしい食感と香ばしいゴーフレットで、安納芋を使用しスイートポテト味に仕立てたクリームをサンドした。

ロアンヌ安納芋スイートポテト味

「ミニルマンド和栗モンブラン味」は、上品な味わいの和栗モンブラン味のクリームで、香ばしいクレープクッキーを包んだ。軽やかな歯ざわりと上品な味わいが楽しめる。

ミニルマンド和栗モンブラン味

「ミニバームロール和栗モンブラン味」は、ミニサイズのロールケーキを和栗モンブラン味のクリームで包んだ。しっとりとしたケーキ生地の食感と和栗の上品な味わいがポイントとのこと。

ミニバームロール和栗モンブラン味

「エリーゼ和栗モンブラン味」は、軽い歯ざわりのウエハースで、モンブラン仕立てのクリームを包んだ。和栗の香り豊かで上品な味を楽しめる。

エリーゼ和栗モンブラン味

「アルフォートミニチョコレート和栗モンブラン味」は、モンブラン仕立ての和栗チョコレートと全粒粉入りのビスケットを組み合わせた。

アルフォートミニチョコレート 和栗モンブラン味

「マロンブラン」は、ふんわりとしたケーキ生地で熊本県産和栗ペーストを練り込んだクリームをはさみ、表面をマロン風味のチョコクリームでモンブランのように飾ったケーキ。

マロンブラン

「おもちのひととき日本巡り蜜芋」は、安納芋パウダーを練り込んだクリームをさつまいもの皮に見立てたおもちで包んだ。クリームの濃厚な甘みとねっとりした質感、もちもちとした食感が一体となった味が楽しめる。

おもちのひととき日本巡り蜜芋

価格はいずれもオープン。