映画『シャドウワーク』で「本編の中でバックボーンが一切描かれていない」役柄である、しのぶ役を演じた酒井若菜が、役作りの方法を明かした。

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酒井若菜が演じるしのぶは「バックボーンが一切描かれていない」

映画『シャドウワーク』(9月25日公開)の完成披露上映会が20日、都内で行われ、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、𠮷野竜平監督が登壇。MCを奥浜レイラが担当した。

明るさの裏に傷を抱える繊細な人物・しのぶ役を演じた酒井は、奥浜から「酒井さんが演じられるしのぶさんは、バリバリのキャリアウーマンでしたが、ワケあって“おうち”で暮らしているという設定です。演じるにあたって、どんなことを意識されましたか?」と聞かれ、「しのぶに関しては、本編の中でバックボーンが一切描かれていない。そして今どういう状況にあるのか、一体誰からDVを受けたのかも一切出てこないんですけども」と説明。

その上で、「撮影の前に監督から、しのぶにまつわるプロフィールを書いていただいたものをいただいていたので、それを頼りにキャラクターを作っていった感じです」と話すと、𠮷野監督は「皆さんそれぞれのプロフィールを作って、僕はこのキャラクターはこういう感じなのかなと思うんですけど、どう思います? みたいな感じで、小一時間話す時間を作っていただきました」と明かした。

映画『シャドウワーク』ストーリー

日常的に暴力を振るう夫から逃げてきた紀子。絶望の中、入院先の看護師・路子に救われ、配偶者や親から暴力を受けた女性たちを匿うシェルター『おうち』に身を寄せる。そこでは暮らしのすべてが「持ち回り」というルールで成り立っていた。

穏やかで守られた日々を取り戻していく紀子だが、少しずつ違和感を覚え始める。やがて『おうち』が“交換殺人”によって女性たちを解放している事実を知る。残るか去るか、選択を迫られる紀子。一方、ある事件を追う刑事・薫もまた夫からの暴力に苦しんでいた。

疑われることのない夫・晋一と追い詰められていく現実のなかで、薫は事件の先に『おうち』の存在へと辿り着く。そして晋一の存在によって、その均衡が崩されていく――。

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