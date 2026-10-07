ラグジュアリーカードは、2027年1月より対象カードの年会費を改定する。

ラグジュアリーカード

同社は、2016年の日本でのカード発行開始以来、10年間にわたり年会費を据え置きながら、独自の優待・サービスや体験価値の拡充を続けてきた。10周年を迎えるにあたり、サービス品質のさらなる向上と、新たな優待や体験への継続的な投資を進めるため、日本でのカード発行開始以来初となる年会費改定を実施する。

ラグジュアリーカード

個人・法人決済用カードの本会員年会費は次の通り。

「Mastercard Titanium Card」が55,000円→75,000円、「Mastercard Black Card」が110,000円→150,000円、「Mastercard Gold Card」が220,000円→295,000円、「Racehorse Owners Mastercard Black Card」が143,000円→183,000円となる。

追加(家族)会員の年会費は、Titanium Cardが16,500円→22,500円、Black Cardが27,500円→37,500円、Gold Cardが55,000円→73,500円、Racehorse Owners Mastercard Black Cardが27,500円→37,500円となる。

新規入会の場合、2027年1月1日以降の申し込みより新年会費を請求する。現在カードを持っている会員は、2027年2月以降の年会費請求分より改定する。

「Mastercard Black Diamond」「JAL Luxury Card」「JAL Luxury Card Limited」は、今回の年会費改定の対象外となる。

「2026年11月の日本でのカード発行開始10周年を一つの節目として、今後も新たな優待・サービスを継続的に発表してまいります」(同社)