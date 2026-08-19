松富士食品は9月1日、「六厘舎」をJR名古屋駅1番線に期間限定出店する。さらに9月10日、六厘舎がプロデュースする新ブランド「参厘舎(さんりんしゃ)」を「TOFROM YAESU TOWER」(東京都中央区)にオープンする。

六厘舎特製つけめん

六厘舎が東京を飛び出し、JR名古屋駅へ

東京を中心に店舗を展開してきた六厘舎が、9月1日～11月29日までの90日間、日本有数のターミナルであるJR名古屋駅に出店する。同店のつけめんは、大量の食材を長時間炊き込み、旨味を引き出した濃厚なスープと、力強いスープを受け止めるコシのある極太麺が特徴。同店が追求してきた「最後の一滴まで美味しく味わえるつけめん」を名古屋駅で楽しめる。

六厘舎名古屋駅店舗イメージ

営業時間は10:00～22:00(L.O.21:30)。提供メニューは、つけめん、特製つけめん、お土産つけめんなど。入店にはJR名古屋駅の入場券または乗車券などが必要となる。交通系ICは入場券として利用できない。

新ブランド「参厘舎」が誕生

名古屋駅への期間限定出店から9日後となる9月10日、東京駅前の新たな複合施設TOFROM YAESU TOWERに新ブランドをオープンする。多くの人が行き交い、新しい働き方や暮らしが生まれる八重洲で、働く人や訪れる人の日常に自然となじみながら、食事としての確かな満足を届ける。

参厘舎 イメージ

素材と製法に妥協せず、ひと口目のインパクトから食後の満足感までを丁寧につくり込み、六厘舎が創業以来大切にしてきた姿勢を受け継ぎながら、八重洲の日常にふさわしい新たな一杯を提供する。慌ただしい一日の合間や仕事を終えた帰り道など、八重洲で過ごす人々の日常に寄り添う店舗を目指す。営業時間は7:00～22:00(L.O.21:30)。