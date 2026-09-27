杢代和人、オールホワイト&黒縁メガネ姿でのウインクにファン歓喜　16回目のTGC出演「緊張は…」

ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」の杢代和人が19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

杢代和人

「宝石のまち甲府」を世界へ発信することを目的に、山梨県甲府市が連携し発足した「甲府ジュエリー×TGC プロジェクト」のステージ。今回は「鯖江のメガネ」とスペシャルコラボし、モデルたちが着用してランウェイを歩いた。

杢代は全身ホワイトのセットアップに黒縁メガネ姿で登場。トップに着くとメガネを少し外してからのウィンクを披露し、会場から歓声を浴びた。

また、BUDDiiSの小川史記と高尾楓弥とともに、EBiDAN15周年を記念したトークステージに登壇した杢代。地方開催も含めて今回で16回目のTGC出演となることが明かされると「そんなに出ているんですか、僕」と驚きつつ、「毎公演緊張しますね。緊張はいつまでも抜けない」と吐露する場面も。この日はMCを務めたお笑いコンビ・見取り図とのトークステージにすでに3回も出ていると言い、「ずっとここにいます(笑)。お世話になっています」と登場回数の多さに笑いを浮かべていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER