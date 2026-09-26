藤田ニコル、ママになって初めてのTGC　ロングヘアをなびかせ堂々としたランウェイ　

モデルでタレントの藤田ニコルが19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

藤田ニコル

今年5月に第1子出産を発表した藤田は、ママになって初めてのTGC出演。長瀬哲朗氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION 2」では、ロングヘアをなびかせ、アンニュイな表情で堂々とランウェイを歩いた。

スタイリスト・入江陽子氏が手がけた「VINTAGE」がテーマのステージでは、“トリ”を努めた藤田。目を引くボリュームたっぷりのファーコートに、キラキラと輝くアクセサリー、長い付け爪、カウボーイハットなどをプラス。足元はシルバーのピンヒールブーツで、トップでは投げキッスで締めた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる…。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER